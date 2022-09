Abomey-Calavi: Le conseil municipal reçoit une délégation de la Vendée

Vues : 2

Photo de famille à la fin de la séance

Après la signature il y a quelques mois d’un protocole d’accord pour coopérer, les responsables de la mairie d’Abomey-Calavi et ceux de la Ville de la Vendée en France se sont à nouveau revus. Cette fois-ci, c’est une délégation du conseil départemental de la Vendée conduite par son Vice-Président, Guillaume Jean qui a été reçue par le conseil municipal d’Abomey-Calavi sous l’égide du Maire Angelo Ahouandjinou.

De quoi s’agit-il : Les deux parties ont tenu une séance de travail le mercredi 7 septembre 2022, à la salle de conférence de la mairie. Cette visite vise à renforcer le partenariat entre les deux villes.

Ce que les autorités se sont dit : Heureux de revoir aussi rapidement les autorités vendéennes, le maire Angelo Ahouandjinou a salué cette prise de contact entre les deux institutions qui pour lui est une étape importante dans le processus d’une coopération décentralisée. «L’un des signes précurseurs de ce partenariat en cours, a été l’exécution du Programme ‘’Jeunesse VII’’ auquel une délégation des Boulangers de la ville d’Abomey-Calavi a participé. Ce fut une opportunité de renforcement des capacités de nos artisans dans le secteur de la Boulangerie. C’est le lieu de vous exprimer, au nom du Conseil communal et de tous les artisans de la commune d’Abomey-Calavi, toute notre reconnaissance pour l’accueil qui a été réservé à ces derniers lors de leur séjour en France», a déclaré le maire Ahouandjinou avant d’ajouter «dans ce processus, nous souhaiterions vivement votre accompagnement pour la réalisation de quelques projets touchant notamment dans le domaine économique: la Création d’un centre de formation en boulangerie ; le développement des cultures maraîchères ; le développement de l’Hôtellerie et du Tourisme ; le développement de l’Agro Business». Le maire de la cité dortoir a également évoqué le domaine culturel pour lequel il souhaite avoir l’accompagnement de la ville Française pour la construction d’une maison de la culture au profit de la commune et la mise en œuvre du projet Festival des arts et culture vodoun de la commune d’Abomey-Calavi (Panthéon vodoun). «La mise en œuvre de ces projets contribuera, j’en suis persuadé, à un essor économique et culturel de notre Commune et répond parfaitement aux aspirations de nos populations», a-t-il insisté avant de souhaiter que ce partenariat connaisse un heureux aboutissement pour le bonheur des populations et l’émergence de deux villes. Le Chef de la délégation, Vice-président du conseil départemental de la Vendée, Guillaume Jean a, pour sa part, salué le Maire et son conseil pour l’accueil chaleureux qui leur a été réservé. Il s’est dit heureux de la vision du maire et de son conseil qui est de faire de la ville d’Abomey-Calavi, une ville rayonnante. Il n’a pas manqué de tendre la main au conseil municipal pour une bonne collaboration en vue de l’atteinte des objectifs escomptés et dans le respect des clauses du partenariat entre les deux institutions.

Par ailleurs : Les conseillers municipaux, présents à cette séance de travail, ont tous remercié les membres de la délégation pour leur détermination à soutenir la commune dans son élan pour donner à la commune d’Abomey-Calavi, une image qui doit être la sienne dans la sphère des communes du monde, comme Vendée, en France.

Anselme Houenoupko