Zone industrielle de Glo-Djigbé : Les premières chemises “made in Bénin” sont disponibles

Vues : 1

Les premiers échantillons des chemises de la Zone industrielle de Glo-Djigbé sont déjà disponibles. Ce sont des chemises en coton béninois produites dans les usines du groupe indien Nova Textiles Private Limited. Ce groupe qui entend employer à terme 15.000 personnes à la Zone industrielle de Gbo-Djigbé est ravitaillé directement par les fibres de coton produites au Bénin. Dans un entretien avec nos confrères de TV5Afrique en juin dernier, le Directeur Général de Nova Textiles Private Limited, Milind Bhortakke, affirmait sa volonté d’occuper les 22ha dédiés à sa multinationale fabriquer des serviettes, des chemises et d’autres accessoires textiles exportés ensuite sur l’Amérique et l’Europe. Dans la première usine pourront être fabriqués jusqu’à 7 000 draps de lits et 50 000 serviettes par jour. Dans la deuxième usine seraient fabriques des T-shirts, pyjamas et autres produits textiles destinés aux marchés nord-américain et européen. « Aujourd’hui, affirme Milind Bhortakke, quand une entreprise américaine demande des produits certifiés coton d’Afrique, c’est une entreprise chinoise qui va importer du coton en Asie, le transformer puis exporter le produit aux Etats-Unis. Mais il vaut mieux installer l’usine ici. On a directement accès au coton. C’est plus simple ». Les produits africains ne sont pas surtaxés en Amérique, contrairement aux textiles chinois ou européens. Les industriels qui s’installent à Glo-Djigbé entendent profiter de cette aubaine pour faire des économies et vendre moins chers sur des marchés concurrentiels. Pour contourner le handicap du coût de l’électricité, le groupe indien met en place une centrale solaire photovoltaïque. Nova Textiles Private Limited est une multinationale indienne créée en 2012 et opérant déjà dans plusieurs pays africains dont le Togo et le Gabon.

Olivier Allotchémè

.