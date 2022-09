Éducation civique au parlement : Le personnel entretenu sur ‘’le respect du bien public’’

Vues : 2

Le Président de l’Assemblée Nationale, Louis Gbèhounou VLAVONOU

De quoi s’agit-il ? L’éducation civique initiée par le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou poursuit son bonhomme de chemin au palais des gouverneurs. A la faveur de la cérémonie des couleurs de ce lundi 5 Septembre 2022, le personnel civil et militaire a été entretenu sur le thème : « Le Respect du bien public ». C’est le Directeur de cabinet du Président de l’Assemblée nationale, Mathieu Ahouansou qui a développé ce thème.

Que retenir du bien public ? « …Le bien public est ce qui appartient à tous et à chacun, commun et non divisible. Il est destiné à satisfaire les besoins vitaux de tous et à assurer la survie. Le bien public a deux caractéristiques essentielles : il est non excusable et non-rival c’est-à-dire que la consommation ou l’utilisation d’un bien public par un citoyen n’empêche pas un autre d’en faire autant. Cette utilisation collective répond à trois principes que sont la liberté, la gratuité et l’égalité ». Telle est la déclaration du Directeur de Cabinet Mathieu Ahouansou au sujet du bien public après quelques définitions puisées de la Doctrine Sociale de l’Eglise catholique N° 164 et des pratiques de l’islam. Selon ses explications, le bien public n’est pas fourni par le marché mais par le secteur public, par les collectivités publiques, par l’Etat qui le prend en charge, en assure la gestion et décide, au moyen d’analyse objective, de la quantité à fournir pour satisfaire les besoins des citoyens et pour préparer l’avenir. S’agissant de son importance, le communicateur a souligné que « Le bien public est un point d’intersection entre les générations, nous sommes les héritiers de ceux qui sont passés et les créateurs de conditions de vie de ceux qui arrivent. La conservation et l’entretien du bien public cultive en nous l’esprit patriotique. Chacun collabore selon ses propres capacités à la réalisation, à la conservation et au développement du bien public. Le protéger, c’est protéger les acquis de notre nation et montrer les efforts qu’ensemble nous avons faits. C’est encourager ou susciter chez les autres des élans de patriotisme et d’émulation à chaque étape de notre marche vers l’épanouissement.» Le communicateur a également partagé avec le personnel civil et militaire quelques articles de la constitution relatifs à la jouissance équitable du bien public.

Sur la question de l’attitude à adopter face au bien public, le conférencier répond : « Pour protéger le bien public, l’enjeu pour nous c’est de dénoncer les prédateurs. L’enjeu encore c’est de participer à l’éducation civique des jeunes. Et voilà que nous-mêmes nous y sommes. Des institutions publiques sont créées et ont pour finalité de rendre accessibles aux citoyens, les biens nécessaires : matériel, culturel, spirituel pour continuer la vie humaine. Cela ne suffira pas. Il faut surement aussi la contribution de chacun et de tous. Chacun de nous , citoyen, doit s’ériger en inspecteur ou contrôleur du bon état du bien public que nous avons reçu, que nous avons contribué à construire de nos mains aujourd’hui et que nous allons laisser aux autres. »

Par ailleurs : Le Directeur de cabinet, Mathieu Ahouansou dans sa communication a fait une ouverture vers la possibilité d’instituer une journée nationale du bien public. A ce titre il déclare : « La responsabilité de chacun de nous doit être engagée dans tous les actes qui concourent à valoriser tous nos biens. Que cela soit notre réforme individuelle, que cela soit notre réforme collective. (Exemple de saleté… rue…et intervention personnelle) ».

Fidèle Kénou