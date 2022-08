Animation de la vie politique: Joseph Djogbénou échange avec Distel Amoussou

Vues : 1

Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les leaders politiques, le journaliste et analyste politique Distel Amoussou était au domicile du président de l’Union Progressiste Le Renouveau, Joseph Djogbénou le mercredi 24 août 2022. Après les responsables des deux des plus grands partis (FCBE et Bloc Républicain), le tout nouvel aspirant politique Distel Amoussou est allé prendre des conseils auprès de l’ancien président de la cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou. Selon Distel Amoussou, l’objectif était de lui faire part des raisons qui motivent son entrée en politique et qui ont essentiellement trait au maintien de la dynamique des réformes salvatrices engagées dans le pays depuis 2016. « La tournée que j’ai engagé auprès des acteurs majeurs de la politique de notre pays tourne autour de la sécurisation des réformes en cours dans notre pays. Le président Djogbénou m’a rassuré que nous convergeons autour de cette question », a précisé Distel Amoussou. Sachant que l’UP est au cœur de ses réformes, il croit qu’ils vont retrouver ensemble les mécanismes qu’il faudra pour que les réformes ne soient plus considérées comme des réformes de Patrice Talon ou d’un système. « Que chaque courant politique puisse regarder ces réformes comme socle de développement de notre pays. Le professeur Djogbénou m’a souhaité la bienvenue et m’a prodigué de conseils dont je tiendrai grand compte », a-t-il rassuré.

Alban Tchalla