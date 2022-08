Conseil agricole: AfriCereal Group forme les acteurs agricoles à Dassa

Vues : 4

Photo : Photo de famille

De quoi s’agit-il : AfriCereal Group participe depuis ce mardi 23 août 2022 à Dassa à un atelier de réflexion et d’échanges sur les innovations agricoles, les mécanismes d’accès aux intrants et au financement, les solutions TIC et les mesures d’adaptations aux changements climatiques. La séance a été agrémentée de transfert d’outils techniques pour la poursuite de la dissémination des technologies au profit des structures étatiques et privées de conseil agricole. Organisée par The International Fertilizer Development Center (IFDC), cette rencontre met en lumière les innovations introduites par le programme ACMA 2 (Approches communales pour les Marchés Agricoles phase 2). Notons qu’AfriCereal Group a l’agrément pour faire au Bénin le Conseil agricole notamment le Conseil à l’accès au marché (CAM), Conseil Technique Spécialisé (CTS) et Conseil aux Entreprises Agricoles (CEA).

Entre les lignes : Les participants, des entreprises et ONG agréées pour faire du Conseils, les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), apprennent l’utilisation d’applications numériques pour améliorer les rendements agricoles comme MERGDATA EDUCATION. Ils comprennent l’importance de la question du Genre aujourd’hui et de la place qu’occupe cette thématique pour plusieurs structures, notamment l’IFDC. Les bonnes pratiques de production du soja et du piment, la réalisation de pépinières de piment, la gestion efficace des ravageurs dans la production du maïs et surtout l’élevage et la transformation du poisson dans une approche qualité. Ce sont là quelques thématiques ayant alimenté les échanges. Les techniciens d’AfriCereal Group ont aussi échangé avec les participants sur le curage d’étang de poisson ainsi que les mécanismes de financement des campagnes agricoles.

Cette rencontre permettra à l’entreprise AfriCereal Group de répondre aux contraintes biophysiques (fertilité des sols, eau, variétés de semence…) et socio-économiques (connaissance des itinéraires techniques, disponibilités des crédits, accès aux marchés et intrants/produits, politiques agricoles) qui empêchent les producteurs béninois d’avoir d’excellents rendements et d’améliorer leurs revenus.

Par ailleurs : La participation d’AfriCereal Group à ce rendez-vous permettra également d’améliorer ses solutions en matière d’accès au marché et d’appui aux organisations paysannes. L’IFDC qui a organisé cette formation vise ainsi l’amélioration des techniques culturales, des rendements agricoles et de la commercialisation des produits agricoles au Bénin.

Olivier Allocheme