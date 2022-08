Semaine de Survie de la Femme et de l’Enfant : Orounla et la mairie de Cotonou lancent la campagne dans le Littoral

Vues : 3

Le 1er Adjoint au maire de Cotonou administrant la Vitame A aux enfants

Le préfet du département du Littoral Alain Orounla et le Premier adjoint au Maire de Cotonou Romain Randyx Ahouandjinou, représentant le Maire Luc Setondji Atrokpo, ont procédé au lancement officiel de la Semaine de Survie de la Femme et de l’Enfant, édition d’août 2022. C’était le lundi 22 août 2022 dans les locaux du centre de santé d’Agbato.

De quoi s’agit-il : Les femmes et enfants du troisième arrondissement de Cotonou bénéficient déjà des services de santé et de nutrition, ceci dans le cadre de la semaine de survie de la femme et de l’enfant. Cette initiative qui émane du gouvernement du Président Patrice Talon s’inscrit dans la dynamique de la poursuite sans relâche de la marche pour l’amélioration des indicateurs de morbidité et de mortalité de la femme et de l’enfant.

Que s’est-il passé : C’est le centre de santé d’Agbato qui a servi de cadre pour le lancement de cette campagne. Dans leurs différentes allocutions, les autorités ont montré aux bénéficiaires tout l’intérêt de cette campagne. Ils ont ensuite invité les parents, les femmes, les mères d’enfants, les jeunes filles à se mobiliser pour une participation citoyenne et massive en vue de la réussite de cette opération prévue du 22 au 27 août dans toute la ville de Cotonou. Les autorités préfectorales et communales ont après la phase protocolaire, administré des doses de vitamine A à quelques enfants de moins de 5 ans présents sur les lieux.

Entre les lignes : Pour cette édition d’août 2022, le programme prévoit la supplémentation en vitamine A, le déparasitage à l’Albendazole, le dépistage des cas de malnutrition, la prise en charge gratuite de ces cas et des conseils pour le suivi de la santé au profit des enfants de 6 à 59 mois. Pour les femmes à partir de 12 ans et les mères d’enfants, le programme offre le dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l’utérus, des orientations pour le planning familial qui seront données dans les maternités, centres de santé par les sages-femmes.

Par ailleurs : Au cours de cette activité, les autorités municipale et préfectorale étaient assistées de la Directrice Départementale de la Santé du Littoral, Josiane Azé, de plusieurs acteurs et personnalités du secteur sanitaire ainsi que les chefs d’arrondissement de Cotonou, les conseillers municipaux et chefs quartiers.

Assise Agossa