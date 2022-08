Financement  accordé  aux partis UP, BR et FCBE: « La clé de répartition est biaisée », critique Eric Houndété

Vues : 2

L’He. Eric Houndété, président du parti « Les Démocrates »

Le président du parti Les Démocrates, Eric Houndété s’est prononcé sur l’actualité politique nationale, la vie de son parti et les tractions qui se mènent au sein de l’opposition en vue des législatives 2023. C’est à la faveur d’un entretien exclusif sur Bi News le dimanche 21 août 2022.

Sa perception du financement de l’Up, Br et Fcbe : « Nous sommes dans un système de déséquilibre de jouissance des droits. Nous sommes un parti politique régulièrement constitué. Le fait de donner seul du financement aux partis qui soutiennent le chef de l’Etat, est un frein à l’animation de la vie politique pour les partis qui ne sont pas de son obédience ». Telle est la perception de l’opposant Eric Houndété, président du parti Les Démocrates sur le financement accordé par la Cena aux partis éligibles ayant des élus soit au niveau communal ou du parlement. Interrogé sur la question, Eric Houndété trouve que le mécanisme qui a permis de choisir les partis Up, Br et Fcbe n’est qu’un mécanisme d’exclusion. « La constitution dit que les partis sont financés et la loi définit très clairement à quoi sert le financement des partis », a-t-il rappelé. Ce financement selon lui, sert à la formation des militants, à l’animation de la vie politique, à participer aux élections. « Lette clé de répartition est biaisée. Seuls les partis du Chef de l’Etat qui ont été les seuls à participer aux élections de 2019, que seuls ces partis peuvent bénéficier du financement. Vous voyez la ruse qui a été mise en œuvre. La charte n’a pas dit de donner le financement aux partis du chef de l’Etat. C’est la loi sur le financement qui est venu spécifier », déplore-t-il. Il fait comprendre que son parti a fait de nombreuses démarches pour montrer qu’il faut revoir un certain nombre de choses dont le financement.

Législatives 2023 : « Le pouvoir a choisi d’exclure. Et vous savez le certificat de conformité inventé de toute pièce pour empêcher que ceux qui ne sont pas en phase avec le pouvoir ne participent aux élections », a dénoncé l’opposant. Le fait que son parti a fait l’option de prendre part au prochain scrutin ne veut pas dire qu’ils ont changé de fusil d’épaule. « Ce n’est pas que nous avons changé de posture. Nous sommes dans nos bottes », fait-il montrer. Constatant que les élections de 2019 et 2021 ont semé la peur, Eric Houndété invite les populations à se mobiliser pour ce prochain scrutin. « On a menacé et mis des gens en prison. Cela a fragilisé nos camarades et nous travaillons à leur montrer que c’est leur droit constitutionnel de participer à la vie politique du pays », note l’invité. Même si certains pensent que le boycott est une arme, il dit mesurer de moins en moins son efficacité. « Je ne les ai pas encore entendus dire ce qu’il faut faire. Comme ils n’ont rien à proposer qu’il nous laisse expérimenter ce que nous faisons. Le rôle d’un parti politique, c’est d’animer la vie politique, de conquérir le pouvoir et de l’exercer. Le mécanisme par lequel on conquiert le pouvoir en démocratie, ce sont des élections », se défend-t-il.

Fusion de l’opposition : Eric Houndété a fait savoir que son parti Les Démocrates se porte très bien et a rassuré de sa participation au prochain scrutin. Pour lui, « le pouvoir a choisi de les exclure en 2019 ». Ayant vite compris que le pouvoir s’acquiert par les urnes quand on est en démocratie, ils ont décidé au niveau des instances dirigeantes du parti de prendre part au scrutin du 08 janvier prochain. « La seule chose que nous voulons, c’est de gagner les élections », a martelé le président de Les Démocrates. En ce qui concerne une possibilité de fusion de l’opposition, l’invité a expliqué que s’il y a dans l’opposition, des « forces saines » qui ne sont pas des copies frelatées, il n’y aura pas de problème. « Nous travaillerons avec les forces de l’opposition qui ont pour vision d’être l’instrument que le peuple utilise pour réussir sa chasse », a-t-il soutenu. Il va plus loin pour rappeler d’ailleurs que le Front national pour la restauration de la démocratie (Frd) continue de travailler. Car, suivant ses propos, il faut mettre en place un parlement qui oblige le gouvernement par un mécanisme de compte rendu à s’occuper des béninois les plus faibles.

L’appel à la paix : « Il n’y aura aucun développement économique, social s’il n’y a pas la paix. Si nous voulons la paix et réhabiliter notre démocratie, il faut libérer les gens en prison. Le fait de mettre les gens en prison pour rien à perturber la population. Nous souhaitons que tout ce martyr que nous subissons soit oublié en 2023. », a dit l’opposant. Ce qui justifie leur présence au défilé de la fête nationale, n’est rien d’autre que de donner le signe de leur disponibilité à travailler pour la paix. « Il faut apaiser le pays. Il faut revoir les règles pour que les élections soient des périodes festives », a réagi l’invité.

Démission de Joseph Djogbénou : « Cette démission et son passage à la tête de parti me dérangent avec les justificatifs de sa mission. La mission pour laquelle le pays l’a mis à la Cour Constitutionnelle, n’est pas terminée. « C’est une question morale et d’éthique. On ne peut pas démissionner s’il n’y a pas de forces majeures. C’est une trahison de la République. On attend de lui qu’il termine son mandat », déplore-t-il avant de poursuivre : « ça donne un coup de faiblesse à la réforme du système partisan. Pour les réformes, c’est une mauvaise chose ».

Sécurité : Son parti a fait un certain nombre de propositions au gouvernement pour affronter le terrorisme. Certaines ont été prises en compte. « C’est un sursaut national. Nous avons demandé au gouvernement d’équiper les forces de sécurité, de faire de la collaboration militaire et sécuritaire avec les pays de la sous-région », dit l’invité. Eric Houndété a précisé qu’il n’est pas contre des bases militaires quel que soit leur origine. « Toutes les nations qui peuvent nous aider sans perpétrer dans notre politique sont les bienvenues chez nous. », affirme-t-il.

Construction des marchés : « Pour les marchés en construction, les femmes ne sont pas capables de payer 20 mille francs. Les marchés ne sont pas pour les femmes qui ont besoin d’un minimum pour survivre. La souffrance est visible. Les béninois se plaignent chaque jour pour la dégradation de leurs condition de vie », explique le président des Démocrates. Pour lui, le gouvernement roule sans que le parlement puisse constituer est un frein. « Personne ne contrôle rien. Les députés sont même surpris des décisions qu’ils ont eux-mêmes eu à prendre. Il faut en finir », soutient l’opposant.

Libération des détenus : Eric Houndété dit avoir eu l’information de la libération de plusieurs détenus, mais reste insatisfait. « Nous attendons la sortie des autres. S’il en reste un seul, la mission n’est pas terminée. C’est pourquoi nous appelons le chef de l’Etat. Pendant la révolution, tous les exilés étaient des exilés volontaire, les détenus n’étaient pas des détenus politiques. C’est une routine, c’est de tradition que les gens ne reconnaissent pas des exilés politiques tout en sachant qu’il y en a. il faut les sortir de prison », a fait savoir l’opposant. Il conclut en disant : « Si nous voulons avoir des élections apaisées, il faut libérer les gens en prison. Ceux qui pensent nous décourager de participer aux élections en gardant les gens en prison, ils vont se tromper. Parce que les gardiens en prison ne nous empêcheront pas de participer aux élections ».

Alban Tchalla