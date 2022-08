Suite à la fusion Up-Prd: Nathanaël Koty félicite Houngbédji et Djogbénou pour leur acte   

Vues : 2

Nathanaël Koty, président du PER

Le mariage entre le Prd et l’Up est désormais chose faite. Depuis le dimanche 21 août dernier, le Parti du Renouveau Démocratique (Prd) de Me Adrien Houngbédji et l’Union Progressiste (Up) présidée par le professeur Joseph Djogbénou ont fait naitre un nouveau parti dénommé Union Progressiste, le Renouveau (Upr). Témoin de ce mariage, le président du Parti pour l’Engagement et la Relève (PER) Nathanaël Koty a délivré un message dans lequel il a exhorté les deux grandes formations politiques à prôner l’amour.

Lire ci-dessous son message

« …Monsieur le Président du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), Monsieur le Président de l’Union Progressiste (UP)

Distingués invités, Messieurs les membres des institutions de la République; Messieurs et mesdames les Présidents de partis politiques, le PER est honoré d’assister à cette très belle cérémonie qui consacre l’union entre le PRD et l’UP. Monsieur le Président de l’Union Progressiste, le Renouveau (UPR), nous assistons à une occasion heureuse. Oui c’est une occasion heureuse et il faut le reconnaître. Car là où les hommes se mettent ensemble pour parler du développement du Bénin, est une occasion heureuse. Nous souhaitons que ce mariage qui est célébré en ce jour soit un mariage qui prône l’amour. Nous avons besoin de beaucoup d’amour car là où il y a l’amour, il y a la paix, il y a les bonnes pensées, il y a le développement. Et voilà le PRD qui devient aujourd’hui une jeune fille que l’UP embrasse tendrement pour l’emporter pour la nuit de noces et nous vous souhaitons un heureux mariage et que la paix soit avec nous tous. Vive le développement du Bénin, Vive l’UPR. Je vous remercie… ».