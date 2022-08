Lutte contre le terrorisme :Le Bénin se dote d’un hélicoptère de combat

Vues : 2

Le chef de l’Etat Patrice Talon n’a de cesse d’exprimer son intérêt pour le renforcement des forces de défense et de sécurité en moyens humains, matériels et technologiques afin d’enrayer les incursions mortelles des groupes armés au nord du Bénin. Une vision qui répond à la lutte contre le terrorisme qui sévit depuis plusieurs mois, dans le nord du pays. C’est donc dans cette optique que le Bénin a intensifié la recherche d’équipements militaires auprès de plusieurs fournisseurs de systèmes aériens. Selon les informations, les appels auprès des partenaires ont été conclus par l’obtention d’un hélicoptère de combat réceptionné il y a quelques jours, par l’armée béninoise. Une avancée qui vient intensifier les équipements dont dispose l’armée béninoise pour contrer les groupes armés non identifiés. Aussi, les appels se poursuivent afin de renforcer les équipements militaires par des drones et d’autres équipements de surveillance et armements. Une stratégie qui vient renforcer la riposte du Bénin au terrorisme et son éradication des frontières béninoises.

Rastel Dan