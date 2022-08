En visite sur le site de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale : Vlavonou et les membres du bureau s’enquièrent de l’évolution des travaux

Vues : 2

(Le taux d’exécution avoisine 22%)

Louis Vlavonou sur le chantier du nouveau siège de l’Assemblée nationale

De quoi s’agit-il ? S’enquérir de l’évolution des travaux de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale, c’est ce qui explique le déplacement du Président Louis Gbèhounou VLAVONOU et certains membres de son bureau sur le chantier ce mardi 23 Août 2022. Le Président avait à ses côtés lors de cette visite les députés membres du bureau tels que Boniface Yèhouétomè, Sofiatou Schanou, Nazaire Sado, Delonix Kogblévi et Dakpè Sossou.

Que disent les responsables en charge de la construction ? Au cours de la séance de travail qui a précédé la visite de chantier, Moïse Achille Houssou, Directeur général de la Société immobilière et d’aménagement urbain (Simau), Maître d’ouvrage délégué du projet a fait à la délégation parlementaire le point d’avancement du chantier. Selon ses propos, le taux d’avancement global du projet est d’environ 22% contre 54% de temps consommé. Quant au taux de décaissement, il est de 25,802% y compris l’avance de démarrage de 20%. « De ces données, l’évidence d’un retard dans l’exécution du projet est perceptible », a reconnu le DG/Simau. Selon lui, les vrais causes du retard ont été vécues au démarrage du projet et son liées à la mauvaise coordination des études, aux effets du COVID-19, au retard dans la mobilisation du matériel adéquat et du personnel qualifié ainsi que les problèmes communication. Le plus important a-t-il souligné par ailleurs est que ce retard n’est pas du tout lié au financement du projet. Ce qui a été attesté par l’entreprise chinoise qui reconnaît qu’aucune de ses factures n’est en souffrance auprès de l’État béninois.« Aujourd’hui, après plusieurs séances de cadrage et plusieurs médiations au haut niveau puis au renforcement de la Direction d’exécution, les travaux ont pris maintenant un nouvel élan et nous sommes très optimistes sur le déroulement de l’opération », a rassuré Moïse Achille Houssou. Il a annoncé que la date probable de livraison du chantier est fixée au 31 janvier 2024, soit une rallonge de 06 mois sur les 30 mois qui avaient été initialement prévus. « D’un coup global de 23.253.207.371 F CFA soit 27.438.784.698 F CFA, ce coût connaîtra certainement une évolution de l’ordre de 10 à 20% due à certains paramètres comme l’extension du site prenant en compte l’école maternelle et autres pour augmenter le parking et les jardins », a par ailleurs annoncé le DG/Simau.Prenant tour à tour la parole, les Représentants de l’entreprise chinoise en charge de l’exécution des travaux, du cabinet d’architecture Kéré et de la société Corex ont rassuré la délégation conduite par le Président Louis Gbèhounou Vlavonou des diligences qui seront faites afin qu’un travail de qualité soit livré dans le nouveau délai contractuel imparti.

Quelle est la réaction des membres de la délégation ?Toujours au cours de la séance de travail, les députés Boniface Yèhouétomè, Sado Nazaire tout comme le Président Louis Gbèhounou Vlavonou ont soulevé de nombreuses préoccupations liées par exemple à la prise en charge des coûts supplémentaires liés à l’exécution du produit, au respect des engagements pris par rapport au délai d’achèvement de la partie hémicycle du projet, à la situation sociale des ouvriers et cadres béninois qui travaillent sur le chantier…

Que pense le Président Vlavonou de l’exécution des travaux ? « Mes impressions sont très bonnes. Bien vrai il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes que l’entreprise chinoise a porté à notre connaissance. Et c’est suite à cela que nous avons sollicité Simau qui est le Maître d’ouvrage délégué pour nous aider à comprendre ce qu’il y avait comme problèmes. Aujourd’hui, nous avons compris que tout a été aplani. Avec Simau, tout a été pratiquement réglé et je crois qu’il a une synergie d’actions entre tous les acteurs qui interviennent sur le chantier de façon à ce que pour le moment, nous n’avons plus d’inquiétude. J’espère que demain sera meilleur à aujourd’hui de sorte que le retard accusé soit vite rattrapé pour que tout puisse aller pour le meilleur du monde », a dit le Président Louis Gbèhounou Vlavonou après la visite de l’ensemble du chantier.

Fidèle Kenou