Fusion effective des partis ce dimanche à Porto-Novo: L’UP et le PRD s’unissent et créent UPR

La cérémonie solennelle de fusion des deux grands partis politiques Union Progressiste (UP) et Parti du Renouveau Démocratique (PRD) a eu lieu ce dimanche 21 Août 2022 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Cette cérémonie consacre la naissance du nouveau parti Union Progressiste le Renouveau en abrégé UPR.

De quoi s’agit-il ? Le parti politique Union Progressiste le Renouveau a officiellement vu le jour ce dimanche 21 Août 2022 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. C’est à la faveur de la cérémonie solennelle de fusion de l’Union Progressiste et du Parti du Renouveau Démocratique. La ligne idéologique du nouveau parti est la sociale-démocrate. Les grandes lignes du protocole d’accord de fusion des deux partis lu par l’honorable Orden Alladatin se présente comme suit : « Article 1er : Les partis politiques Union progressiste (UP) et parti du renouveau démocratiques (PRD) acceptent de fusionner leurs deux entités juridiques et politiques en un parti dénommé Union Progressiste le Renouveau en abrégé UP le Renouveau. Article 2 : Les couleurs du parti UP le Renouveau sont le jaune et le blanc. Article 3 : Les patrimoines de l’Union Progressiste et du parti du renouveau démocratique sont affectés à Union progressiste le Renouveau. Article 4 : Le parti UP le Renouveau a son siège à Porto-Novo au quartier Houinmey Château BP 897 Porto-Novo. Article 5 : L’acte de fusion tenant lieu de statut du parti et joint à l’annexe fait corps au présent protocole. Les membres des organes provisoires prennent fonction dès la cérémonie solennelle de fusion. Les organes provisoires ont pour mission de conduire l’Union progressiste le Renouveau aux élections législatives du 8 Janvier 2023 et d’organiser le congrès ordinaire du parti. Article 6 : Le Président du Parti Union progressiste le Renouveau accomplit les procédures administratives consécutives au présent accord. »

Un gratin relevé rehausse la cérémonie de fusion

Ladite cérémonie a réuni un gratin relevé de personnalités à la taille des deux formations politiques. En dehors des Présidents Adrien Houngbédji et Joseph Djogbénou ; la cérémonie a connu la participation des anciens Présidents de l’Assemblée nationale, Mathurin Coffi Nago, Idji Kolawolé, Amoussou Bruno ; la Vice-présidente du Bénin et Première vice-présidente de l’Union Progressiste Talata Zimé Yérima ; le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, le Maire de la ville de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty, sans oublier les hauts responsables des deux partis à savoir Abraham Zinzindohoué, Christelle Houndonougbo, Yibatou Sanni Glèlè, Raphaël Akotègnon, Falilou Akadiri, Charlemagne Honfo, Gratien Ahouanmènou, des ministres et des députés de l’Union Progressistes, etc. On note également la présence de plusieurs partis politiques amis à savoir le Bloc Républicain représenté par son Secrétaire administratif permanent, Eugène Dossoumou, Moelle Bénin représenté par Jacques AyadjI, Force cauris pour le développement du Bénin (FCDB) représenté par son Président Soumanou Toléba, Restaurer la Confiance représenté par son Président Iréné Agossa, Nathanael Koty du parti PER et le Président du parti la nouvelle alliance Théophile Yarou.

La cérémonie proprement dite est marquée par trois discours à commencer par le Président du comité d’organisation.

Que disent les hautes personnalités ? « L’événement que nous célébrons ce jour est l’aboutissement d’un long processus. C’est le fruit de l’audace, de la foi et de la détermination. Peu sont ceux qui peuvent y croire ou y ont cru. Même ici présent, il y a beaucoup qui n’y croient pas et sont venus en curieux. Mais je dis à tous ceux-là, rassurez-vous. C’est fait. Vous l’avez fait. Nous l’avons fait. Nous l’avons fait pour le Bénin, pour la postérité. » a déclaré l’honorable Gérard Gbénonchi, Président du comité d’organisation, deuxième vice-président de l’Union Progressiste et Président de la commission des finances à l’Assemblée nationale après avoir salué toutes les autorités et les militantes et militants qui ont fait le déplacement de Porto-Novo.

Bâtir l’union sur la confiance

Dans son discours, le Président du Parti du Renouveau Démocratique (PRD), Me Adrien Houngbédji a félicité les deux partis que tout opposait pour les étapes franchies en cinq semaines seulement pour aboutir à la fusion. Pour lui, le plus grand travail qu’il reste à faire est celui de bâtir la confiance : « Mais il nous reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire pour bannir à jamais la défiance, c’est-à-dire la confiance trahie, qui entraîne le blocage, la paralysie, les crises et la violence. Beaucoup à faire pour vaincre la méfiance, qui est cette forme de vigilance dans laquelle on donne, sans s’abandonner, parce qu’on a peur de l’autre, de cette peur qui inhibe et qui nourrit le rejet. Il nous reste beaucoup à faire pour bâtir la confiance ; cette confiance qui est un pari, une prise de risque réciproque, soutenue par une espérance partagée, soutenue par un sentiment de sécurité; un engagement de tous les instants où on se serre les coudes pour faire triompher une chaine de valeurs. Oui, il nous reste beaucoup à faire pour passer de la méfiance à la confiance. » a insisté le Président Adrien Houngbédji.

Poursuivant son intervention, le Président des Tchoco-tchoco a évoqué l’engagement de s’opposer ensemble avec ses militantes et militants à la terrible crise de confiance dont ils sont les héritiers. Conscient que les béninois ne croient plus en la politique parce que la politique est devenue un marché de dupes permanent, il exhorte à rendre confiance à ceux qui l’ont perdue. « C’est le plus beau des défis, le plus grand, le plus exigeant qu’un mouvement politique comme le nôtre puisse se lancer à lui-même. Construire l’Union Progressiste-le Renouveau sur la confiance, pour construire une République de la confiance, une République où chacun fait confiance à l’autre parce que les droits et les devoirs des uns et des autres, les mérites des uns et des autres sont reconnus et protégés, et non foulés au pied par la méchanceté, la fourberie et la jalousie. » a-t-il ajouté.

Les grandes ambitions de l’UP le Renouveau

A son tour, le Président Joseph Djogbénou a précisé que la fusion de l’UP et le PRD s’inscrit dans la vision de construction de grands ensembles politiques comme l’indique la réforme du système partisan. « C’est pourquoi, dans la ligne indiquée depuis 2018, à notre patiente et tout aussi entreprenante initiative, monsieur le Président Adrien HOUNGBEDJI, les instances délibérantes compétentes du Parti du Renouveau Démocratique et de l’Union progressiste ont choisi d’emprunter le chemin de l’efficience politique et répondre avec pertinence à la détermination de leurs militants et sympathisants de contribuer qualitativement au renouvellement ainsi qu’à la réalisation de l’offre politique. » a-t-il dit. Il poursuit en faisant remarquer que l’UP le Renouveau est un parti plus engagé, plus fort capable d’assumer ses choix politiques eu égard à ses expériences et son ambition de servir l’Etat et les citoyens. C’est aussi « Une formation qui assume encore plus la nécessaire Union, une formation qui a une foi irréversible dans le progrès, une formation qui s’inscrit davantage dans le Renouveau. » a-t-il martelé. En termes d’ambition et de ligne idéologique, le Président Joseph Djogbénou déclare : « L’Union progressiste le Renouveau n’est pas seulement le marqueur de la centralité sociale-démocrate de notre positionnement idéologique. Elle est, dans son mouvement, dans son apport et dans sa détermination, la condition de la construction durable d’un développement inclusif au plan économique et social, offensif au plan politique et stratégique, panafricain au plan des perspectives régionales. »

Fidèle KENOU

DISCOURS DU PRESIDENT 𝗝𝗢𝗦𝗘𝗣𝗛 𝗗𝗝𝗢𝗚𝗕𝗘𝗡𝗢𝗨

« Pour beaucoup, nous vivons l’un de ces mystères que la politique entretient avec l’histoire…. »

« Il est une évidence des sociétés politiques contemporaines qu’il n’existe de grands Etats sans grand dessein politique ni de grandes démocraties sans grands partis politiques.

Monsieur le Président Adrien HOUNGBEDJI, vous dont la passion pour l’Etat n’a d’égal que votre sens de justice sociale et de liberté ; vous pour qui le renouveau est fondamentalement démocratique parce que la démocratie est souffle de renouveau ; vous pour qui la politique a pour sens la conscience de l’Etat et la défense des citoyens ;

Monsieur le Président Bruno AMOUSSOU, vous dont les murmures diurnes et quelques fois nocturnes dont vous nous honorez, autour des péripéties politiques et des actions salvatrices nécessaires à l’existence et au développement de notre pays et de l’Afrique, élèvent encore à notre conscience le patriotique devoir de rassemblement, d’union et de progrès au service de la veuve en chacun des citoyens et de l’orphelin dans la vie de tous ;

Mesdames et messieurs les dignitaires de l’Union progressiste et du Parti du Renouveau Démocratique,

Mesdames et messieurs les militants, citoyens engagés dans les formations politiques en fusion et en union, héritiers de la riche culture politique de notre pays,

Nous voici dans notre capitale si distinguée par trois noms si précieux, ADJATCHE, HOGBONOU et PORTO-NOVO,

Nous voici, toutes et tous rassemblés, dans notre ville, symbole d’une indépendance revendiquée et d’une liberté éclairée,

Nous voici tous ensembles venus, dans cette ville où naquit Joseph Sourou Migan APITHY, et d’où, avec Hubert MAGA, Justin Tomety AHOMADEGBE, furent tracés les sillons difficiles de notre destin politique,

Nous voici, désormais ensemble dans la chaîne d’union politique pour le progrès, nous membres de l’Union progressiste et du Parti du Renouveau démocratique, mus par le grand dessein du développement de notre patrie, la grandeur de notre démocratie et déterminé à les réaliser dans le cadre d’un parti politique encore plus grand !

Madame la Vice-Présidente de la République,

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,

Mesdames et messieurs les membres du Gouvernement,

Mesdames et Messieurs les députés à l’Assemblée nationale,

Mesdames et messieurs les responsables des partis politiques,

Mesdames et messieurs, chers compatriotes venus si nombreux, d’une diaspora si dispersée mais si attachée à sa racine et au combat de son peuple ;

Distingués invités,

Si l’Etat est une construction politique dynamique, tendue vers la garantie de la satisfaction des besoins essentiels et existentiels de ceux qui vivent et la constitution d’une source providentielle au profit de ceux qui naîtront, la qualité de cette construction est tributaire de la qualité du cadre de l’offre politique qu’organise le système partisan.

Plus le cadre politique est déficient, plus l’offre politique est impertinente et incapable de satisfaire le droit inaliénable à l’épanouissement complet des individus et des groupes.

Plus le cadre politique est efficient, plus adaptée et prodigieuse est l’offre politique capable de créer les conditions sécurisées de vie.

Or, jadis et aujourd’hui, à bien des générations d’Africains on enseigna et on enseigne que nos royaumes et nos groupes ethniques se furent opposés, se furent combattus, se furent trahis.

Or, jadis, et encore aujourd’hui, à bien des générations d’Africains, on a exposé et on expose encore le génie des acteurs qui ont réussi à réaliser l’unité italienne, allemande, espagnole, française ou portugaise et le progrès du monde ; alors qu’il n’a échappé à personne que la démocratisation des années 90 a conduit nos Etats à réveiller et célébrer les différences et parfois même les oppositions historiques entre les régions et les religions, les ethnies et les villages.

Le système partisan s’est progressivement inscrit dans cette dynamique, détruisant tout effort de réflexion, d’union et d’action collective pour construire notre pays, édifier une nation qui se mobilise autour de nos défis majeurs de réappropriation de l’initiative historique, de dignité humaine, de justice sociale et de gestion rationnelle de notre environnement naturel, culturel, technologique, économique.

De même, au lieu de travailler afin de préserver ou de créer la richesse, nous avons succombé à la tentation de faire de la politique un moyen de dilapidation de nos ressources, de leur répartition et de leur distribution arbitraire et discriminatoire. Instrument organisationnel d’un tel déclin, les micro-partis politiques ne pouvaient plus recevoir l’onction sociale et politique.

Si ce n’est que pour cette seule raison, la réforme du système partisan est salutaire et engage chacun à poursuivre la rupture d’avec nos tentations politiciennes et présenter à notre peuple des offres politiques à la hauteur de ses aspirations.

C’est pourquoi, dans la ligne indiquée depuis 2018, à notre patiente et tout aussi entreprenante initiative, monsieur le Président Adrien HOUNGBEDJI, les instances délibérantes compétentes du Parti du Renouveau Démocratique et de l’Union progressiste ont choisi d’emprunter le chemin de l’efficience politique et répondre avec pertinence à la détermination de leurs militants et sympathisants de contribuer qualitativement au renouvellement ainsi qu’à la réalisation de l’offre politique.

A la vérité, le Parti du Renouveau Démocratique et l’Union progressiste ont été les artisans majeurs de la réforme du système partisan, d’autant plus que leurs membres et dirigeants ont mesuré l’ampleur des dégâts provoqués par les dévoiements du multipartisme proclamé, à juste titre, à la Conférence nationale des Forces Vives de la Nation de février 1990.

La comparaison des valeurs de références, des idéologies et des positionnements politiques des deux organisations ne montre pas que des convergences. Elle révèle très souvent, des identités parfaites.

Dans ces conditions, pourquoi ne pas dépasser les différences factices, pourquoi ne pas aller au-delà des replis à peine compréhensibles ? Pourquoi rester deux, alors qu’on peut faire un.

Vous avez alors décidé par l’exemple, d’établir qu’on peut aller plus loin en étant un.

En un peu plus de deux semaines, nous avons soumis nos instances aux épreuves des concertations soutenues et de vives discussions. Elles nous ont soumis à celles des questionnements et de la justification de l’entreprise.

Nous avons, de part et d’autre, sollicité, souhaité, exigé, renoncé, concédé, revendiqué sans jamais nous éloigner de la ligne tracée.

De part et d’autre, nous avons proposé, amendé, formulé, reformulé, souligné, relevé sans jamais nous écarter des perspectives de la mise en commun de nos talents pour construire des communs pour la Nation, tant il est vrai que pour construire la Nation, il faut construire des communs.

De part et d’autres, nous avons reçu autant d’alertes à la prudence que de soutiens, autant de reproches que d’encouragement.

De part et d’autre enfin, nous avons décidé d’accepter de nous mettre ensemble, de fusionner nos deux formations politiques par voie de mutation en une formation plus engageante, plus forte, plus en capacité de nous faire assumer nos choix politiques et de nous permettre de les réaliser ; une formation politique riche de nos expériences et de notre ambition de servir l’Etat et les citoyens ; une formation qui assume encore plus la nécessaire Union, une formation qui a une foi irréversible dans le progrès, une formation qui s’inscrit davantage dans le Renouveau.

L’Union progressiste le Renouveau n’est pas seulement le marqueur de la centralité sociale-démocrate de notre positionnement idéologique. Elle est, dans son mouvement, dans son apport et dans sa détermination, la condition de la construction durable d’un développement inclusif au plan économique et social, offensif au plan politique et stratégique, panafricain au plan des perspectives régionales.

Mesdames et messieurs,

Parce que le développement d’un Etat et d’une nation en construction a pour condition la capacité de sa classe politique à se rassembler pour enrichir les solutions politiques, par la mutualisation de l’intelligence de ses membres, de leur appétence, de leur compétence, de leur expérience et de leur espérance, celle de notre pays et des Etats africains ne peuvent s’extraire pour longtemps encore de ce défi de nos temps.

Parce que notre démocratie ne peut se réduire à une animation folklorique de la vie politique, la détermination de l’Union progressiste le Renouveau est entière à encourager la mise en œuvre audacieuse de notre système partisan.

Parce que la responsabilité du politique est de définir et d’assumer des choix politiques quoique difficiles, nécessaires pour la satisfaction des besoins vitaux des individus et des groupes et le rayonnement de l’Etat, l’Union progressiste le Renouveau renouvelle et renforce son soutien au programme d’action du gouvernement et s’engage à créer, avec rigueur, compétence et sagesse, les conditions de la pérennisation des orientations stratégiques.

Mesdames et messieurs,

Pour beaucoup, nous vivons l’un de ces mystères que la politique entretient avec l’histoire, en ce que si le processus ayant conduit à l’événement que nous célébrons est bien politiquement raisonnable, le résultat échapperait à la raison : en quelques jours, ce qui est attendus depuis des années se noue et se dénoue, avec lucidité et responsabilité.

Il est possible que la confiance entre les responsables soit porteuse d’une alchimie positive ou que la conscience des défis majeurs de politique interne et internationale soit l’énergie impulsive du dépassement de soi.

A la vérité, il n’y a pas d’échec dans le temps historique. Aussi bien que c’est à l’ancienne corde que l’on tisse la nouvelle, aussi avéré est la contribution de toutes les initiatives tentées, suspendues ou reprises à la célébration des résultats de ce jour.

Nous ne sommes que porteurs des efforts que vous tous, personnalités politiques ayant forgé la politique dans notre pays, depuis l’historique conférence des forces vives de la Nation, avez inlassablement fournis dans le sens de l’Union. Nous n’avons pas d’autres mérites que de recueillir le fruit dont vous avez assuré le murissement.

A l’annonce de l’initiative, le reflet du passé a sans doute rendu beaucoup inquiets, certains dubitatifs voire sceptiques. Certains continuent d’éprouver ce type de sentiment qui envahit l’esprit humain lorsqu’il s’interroge sur les choses qui ne lui paraissent pas évidentes. Mais il ne viendra à l’idée de personne parmi nous, de tourner dos au sens de l’histoire.

A présent, le doute, la prudence, l’inquiétude, le scepticisme voire la suspicion marqueront encore les rapports entre militants au sein du parti unifié.

Il est de notre responsabilité de créer les conditions objectives d’une confiance durable qui nourrit la conviction politique digne des suffrages de nos concitoyens.

Il nous faut, sans retard nous mobiliser en vue de mobiliser nos concitoyens autour des enjeux vitaux de la nation.

Il nous faut, sans relâche, cultiver la rigueur et l’humilité nécessaires en vue d’enrichir durablement la gouvernance publique de nos contributions politiques.

Il nous faut être, toutes et tous, toujours sur le chantier de la construction de l’Etat et de la Nation en ouvriers résolus, déterminés et fiers.

Alors chers camarades, au travail !

Sur le chantier, encore et encore !

Au travail, pour le citoyen, encore et encore !

Au travail, pour l’Union,

Au travail, pour le progrès,

Au travail, pour le renouveau !

Vive L’union progressiste le Renouveau !

Vive le Bénin !!!

𝗣𝗼𝗿𝘁𝗼-𝗡𝗼𝘃𝗼, 𝗖𝗲 𝟮𝟭 𝗮𝗼𝘂̂𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟮

𝗝𝗼𝘀𝗲𝗽𝗵 𝗙. 𝗗𝗝𝗢𝗚𝗕𝗘𝗡𝗢𝗨 »

Extrait du discours du Président Adrien Houngbédji

« Nous avons un devoir de refondation de la démarche politique au service du Bénin, tout entier… »

1. Jo – Nous l’avons fait !

– Un acte historique : pour la première fois, deux grands partis fusionnent, non pas par l’absorption de l’un par l’autre, mais par la création d’une nouvelle entité, respectueuse de ce que chacun a d’essentiel : c’est-à-dire respectueuse de son identité représentée par son logo, mais avec une dénomination commune dans laquelle chacun se retrouve : UP le RENOUVEAU, en abrégé UPR.

2. Jo – Nous l’avons fait !

– Ce n’était pas si simple. Si cela avait été simple, d’autres l’auraient fait avant nous.

– Ton avènement à la tête de l’UP a changé la donne politique.

– Regarde les étapes franchies, en moins de deux mois, entre notre première rencontre, et cette journée du 21 Août 2022, journée de célébration.

– En 5 semaines, nous sommes passés d’un froid polaire à l’exubérance des tropiques.

– Regarde cette foule enthousiaste, joyeuse, constituée de militants essentiellement PRD qui a fait le déplacement pour ne pas se laisser conter l’événement

– Imagine ce qui se passe dans le cœur de leurs parents et amis qui n’ont pas pu venir ici : la joie est à son comble, l’espoir aussi. Ils sont des centaines de milliers.

– C’est que l’aspiration à la fusion était forte ; d’un côté comme de l’autre; ce qui se passe n’est pas l’effet d’un hasard.

3. Jo – Nous l’avons fait !

– Nous avons brisé un tabou; cette fatalité qui prétendait que nous sommes des frères maudits ; qui disait qu’aucune entente durable n’est possible entre nous pour construire le Bénin.

– Oui, ce n’était pas évident, ce que nous avons fait. Car nous sommes, vous UP et nous PRD, les héritiers d’une longue tradition de luttes, de conflits et de trahison qui remonte à la période précoloniale, qui s’est poursuivie sous les colons qui nous ont divisés pour régner, et qui s’est perpétuée depuis l’indépendance.

– Cette longue tradition de luttes, de conflits et de trahison a laissé des stigmates et des cicatrices profonds dans nos consciences, dans nos comportements ; le moins qu’on puisse dire, c’est que cette tradition a détruit la confiance et engendré la méfiance, si ce n’est pas la défiance.

4. Oui Jo, Nous l’avons fait.

– Mais il nous reste beaucoup à faire.

– Beaucoup à faire pour bannir à jamais la défiance, c’est-à-dire la confiance trahie, qui entraîne le blocage, la paralysie, les crises et la violence.

– Beaucoup à faire pour vaincre la méfiance, qui est cette forme de vigilance dans laquelle on donne, sans s’abandonner, parce qu’on a peur de l’autre, de cette peur qui inhibe et qui nourrit le rejet.

– Il nous reste beaucoup à faire pour bâtir la confiance ; cette confiance qui est un pari, une prise de risque réciproque, soutenue par une espérance partagée, soutenue par un sentiment de sécurité; un engagement de tous les instants où on se serre les coudes pour faire triompher une chaine de valeurs.

– Oui, il nous reste beaucoup à faire pour passer de la méfiance à la confiance.

– Lorsqu’hier à 18h, vous m’avez présenté à signer un protocole d’accord et des statuts de 150 articles, je vous ai répondu que je signerais l’un et l’autre sans les lire quelque que soit ce qu’ils peuvent contenir et dont nous nous n’avons pas eu le temps de débattre, car nous n’en avions plus le temps.

Vous avez paru surpris ! Et je vous ai répondu que je vous fais confiance. Je vous ai répondu que ce qui compte, ce n’est pas ce que contiennent ces documents. Ces documents ne sont et ne seront jamais que des instruments imparfaits, de simples accords politiques.

Je vous ai répondu que le jour où nous serons obligés de les lire pour nous entendre, le jour où nous serons obligés de recourir à une tierce-personne pour les interpréter, ou à un tribunal pour nous départager, c’est que la confiance a déjà disparu.

La confiance est comme la feuille de papier qui sert de support à notre fusion.

Lorsqu’une feuille de papier se froisse, il n’est plus possible de la remettre dans son aspect initial. Il en est de même de la confiance ; lorsqu’elle se froisse, c’est qu’elle a disparu.

Ce qui compte à mes yeux, ce qui compte aux yeux de ceux qui m’entourent, ce qui compte aux yeux des milliers de militants qui nous entourent, ce qui compte aux yeux des centaines de milliers d’électeurs PRD, c’est la parole donnée.

C’est ce que vous avez dit et promis devant la Direction Exécutive Nationale du Parti le samedi 6 Août 2022.

C’est cela qui a déclenché l’enthousiasme que vous voyez ; et c’est cela qui les entraînera à voter massivement pour la liste UP le RENOUVEAU.

Ne pas la respecter, c’est ne pas les respecter ; c’est ne pas se respecter.

Dans les temps anciens, on disait que ¨la parole s’envole et que les écrits restent¨. Ce n’est plus vrai de nos jours ; grâce aux réseaux sociaux, aux enregistrements, aux radios, bref grâce aux progrès de la technique, les paroles restent et sont accessibles à tous ; les paroles restent gravées dans les mémoires ; pour toujours.

N’aurons-nous suscité tant d’espoir que pour finir comme la grenouille et le scorpion de la fable.

Chaque manquement à la parole donnée serait un coup de poignard donné à la confiance de ces jeunes qui ont cru en nous et qui ne sont là que parce qu’ils ont cru en nous ? Ils s’en iront, aussi massivement qu’ils ont cru en nous.

– Le scorpion qui a demandé à la grenouille de le prendre sur son dos pour traverser la mare, et qui en pleine traversée a piqué la grenouille, a connu le même sort que la grenouille.

5. Ma volonté, la volonté du PRD, est d’opposer toutes les forces de l’intelligence et de la conviction, à la terrible crise de confiance dont nous sommes les héritiers.

– Nos compatriotes ne croient plus en la politique parce que la politique est devenue un marché de dupes permanent.

– Rendre confiance à ceux qui l’ont perdue, c’est le plus beau des défis, le plus grand, le plus exigeant qu’un mouvement politique comme le nôtre puisse se lancer à lui-même.

– Construire l’Union Progressiste-le Renouveau sur la confiance, pour construire une République de la confiance, une République où chacun fait confiance à l’autre parce que les droits et les devoirs des uns et des autres, les mérites des uns et des autres sont reconnus et protégés, et non foulés au pied par la méchanceté, la fourberie et la jalousie.

– C’est ma conviction que seul un Bénin réconcilié avec lui-même, soudé par la confiance, pourra s’opposer victorieusement à ceux dont le dessein est de le diviser.

6. Mais la confiance ne se ramasse pas à la louche ; elle se gagne goutte à goutte.

– La confiance est une œuvre de longue haleine, mais elle se construit au quotidien.

– Cette œuvre sera donc dans les temps à venir essentiellement l’œuvre de la génération montante ; cette génération que vous représentez et dont vous êtes aujourd’hui le porte flambeau.

– La vieille génération, la mienne, a pour devoir de vous accompagner aussi longtemps qu’elle en aura la force.

7. L’UNION PROGRESSISTE LE RENOUVEAU, CELUI DE NOS VOEUX

– Est un mouvement qui tourne dos aux-à priori, aux vieux dogmes, au sectarisme, aux clivages idéologiques stériles et ringards, pour fédérer et féconder nos aspirations légitimes.

– En disant que nous sommes UP-LE RENOUVEAU, nous proclamons que nous avons un devoir de refondation de la démarche politique au service du Bénin, tout entier, au service de l’Afrique.

– En proclamant notre appartenance à L’UP-LE RENOUVEAU, nous proclamons qu’il est bien possible de rebâtir le Bénin sur des nouvelles bases, de rattraper le temps perdu dans des querelles stériles, et de mettre en place des programmes d’émergence qui assurent le développement de toutes les composantes de notre peuple.

– En proclamant notre appartenance à L’UP-LE RENOUVEAU, nous renouvelons notre adhésion au Président Patrice TALON, à son leadership éclairé, et à son talent de bâtisseur, pour que grâce à l’alchimie de la confiance retrouvée, L’UNION PROGRESSISTE LE RENOUVEAU contribue efficacement à ses côtés à faire du Bénin, une terre de progrès, de fraternité, de justice et de paix.

VIVE L’UNION PROGRESSISTE LE RENOUVEAU !

VIVE LA DEMOCRATIE !

VIVE LE BENIN !