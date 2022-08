Vues : 2

Photo de famille des sept nouveaux artistes

Le samedi 20 août s’est déroulée la cinquième édition de l’opération « 6 en 1 » produite par Gangan Production. C’était dans les locaux du siège de Fitheb, ex ciné-vogue.

Diane Allozé, Gbedémé, Adjaka, Finkpon H. Senou, Houenukpo, Somandjè Gantin, Kossilaté; ce sont les 7 artistes traditionnels présentés par Gangan production. Dénichés dans les diverses régions du pays, ils ont été officiellement présentés au public béninois et lancés sur le marché. La présence d’éminentes personnalités comme le directeur de cabinet du ministre de la culture, le directeur général du Fond des arts et de la culture et des chefs religieux a été remarquée. La reine du Zinli Gbété, Norbeka en sa qualité de marraine artistique est venue soutenir les artistes honorés. Le public a pu découvrir le potentiel des artistes révélés à travers une projection de leurs singles. Des chanteurs sélectionnés des quatre coins du pays se sont produits devant le public, suivant une orchestration signée Gangan Production. Les heureux du jour se sont vu offrir un lot de 500 CD de 6 singles chacun et un pack d’eau minérale. Le directeur de cabinet du ministre de la culture a tenu à féliciter Gangan Production pour ses réalisations dans la valorisation de la musique béninoise .Touché de voir une agence promouvoir aussi gratuitement les artistes, il leur assure le soutien du gouvernement béninois .Mais le projet, “Nouvelle voix opération « 6 en 1 »”, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un projet de 6 étapes mis en place par Gangan Production pour valoriser les rythmes béninois. Détection des artistes, production de leurs œuvres, leur promotion, organisation de spectacles live, tournage d’un spectacle et enfin diffusion de clips sur les chaînes et les réseaux sociaux .Ce sont les grandes étapes du projet. Il vient à point nommé pour un grand nombre de personnes désireuses de voir une institution promouvoir les rythmes traditionnels béninois. Idée originale de Agla-Percu, cet événement a pu voir le jour grâce au soutien de Réussir Ong et de Gangan Production. Il est un tremplin permettant la mise en exergue de ce qui fait l’art musical béninois. Pour cette cinquième édition Claude Balogoun, directeur de Gangan production, n’a pas caché sa satisfaction : « Le bilan était positif, a-t-il dit. Tous ceux que j’ai invités étaient là. Le public était là, le spectacle s’est déroulé sans anicroche. Et les artistes ont été disciplinés. »

Emmanuella DAN (Stag.)