Vie des partis politiques : L’UDBN se retire du BR, Karamatou Fagbohoun démissionne du parti et atterrit au PRD

Karamatou Fagbohoun et Adrien Houngbédji

L’ex membre fondateur et membre du bureau politique du parti Bloc Républicain Karamatou Fagbohoun, se réclame désormais comme militante du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) de Me Adrien Houngbédji. L’information a été donnée à travers un communiqué signé d’elle-même en date de ce jeudi 18 août 2022.

Qu’est-ce qui s’est passé : Karamatou Fagbohoun descend du Cheval Cabré et rejoint le PRD. Suite à sa démission adressée au Secrétaire Général National du parti Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané, Karamatou Fagbohoun a décidé officiellement de militer dans le parti arc-en-ciel (PRD). Son adhésion a été notifiée ce jour au président du Parti Me Adrien Houngbédji, qui l’a accueilli dans son parti.

Les raisons de sa démission du BR : Dans la note de démission adressée au SGN du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané, Karamatou Fagbohoun a fait savoir que son départ est le fruit d’une longue réflexion entamée depuis 2019. « J’ai commencé par subir une succession d’événements politiques toxiques, qui m’ont psychologiquement déstabilisée et qui ont entamé mon engagement militant au sein du parti », a-t-elle précisé. De ce fait, son degré de motivation à participer à l’écriture de l’histoire du BR au moment du déclenchement du processus de création du parti n’est plus le même depuis quelques mois. « Je ressens une sorte d’immobilisme politique aggravé par des incertitudes préjudiciables à ma santé, tant du point de vue physiologique que politique. J’éprouve un besoin urgent de réorienter mon engagement politique afin de réinventer mon être politique et l’actualité politique de ces derniers jours m’en donne une occasion unique, une occasion formidable », a-t-elle ajouté. A cet effet, elle a témoigné sa reconnaissance à l’endroit des membres du bureau politique du Bloc Républicain. Elle part de ce parti, « sans regrets, sans animosité ni méchanceté ». Car pour elle, chaque homme politique est responsable de son destin politique. « Je voudrais, aujourd’hui et demain, être capable d’assumer pleinement la responsabilité de mon destin politique en tant que femme politique », a-t-elle affirmé.

Pourquoi adhérer au PRD : C’est par une note qu’elle a notifié sa décision d’adhérer au Parti du renouveau Démocratique ( PRD ). En effet après une longue période de réflexion et d’analyse, elle dit avoir fait le bilan de son engagement politique à l’ère de la réforme du système partisan. « Je me suis résolue à réinventer mon être politique. Adhérer au PRD a toujours été une option pour y parvenir mais il fallait attendre le moment idéal. Les démarches que vous avez faites auprès des militantes et militants du PRD à la base dans le cadre du projet de fusion entre le PRD et l’UP et les échos très positifs que j’en ai reçu m’ont définitivement déterminée à acter mon adhésion », soutient-elle. Ce choix n’est rien d’autre que pour elle, d’arrimer son engagement politique à l’histoire politique qu’ils vont écrire ensemble avec I’UP. Tout en lui réitérant ses remerciements, elle a invité Me Adrien Houngbédji à transmettre ses chaleureuses salutations militantes à l’ensemble des militants PRD.

Alban Tchalla