Camp de Basket-ball «Benin Dreams Big»: Lionel Talon affiche son engagement à booster les jeunes talents béninois

De quoi s’agit-il: Un camp de Basket-ball a eu lieu les 06 et 07 août 2022 au Centre Communautaire Eya de Cotonou. Dénommé “Benin Dreams Big”, ce camp, une initiative de Lionel Talon en partenariat avec l’Ong Giants Of Africa du champion de la Nba et Président des Raptors de Toronto, Masai Ujiri, est une opportunité donnée à plusieurs jeunes Béninois de 12 à 17ans d’être détectés pour suivre une formation dans la discipline. Au total, ils sont 50 jeunes gens dont 25 filles à prendre part à ce premier Camp qui s’inscrit dans le cadre de l’engagement de Giants of Africa à développer le basket-ball sur le continent Africain et à responsabiliser les jeunes sur et en dehors du terrain par le biais de l’éducation, du mentorat et de la formation aux compétences de vie.

Au cours de cette activité, des ateliers techniques sur la réalisation des passes, des dribbles, des tirs, des marquages et des sessions éducatives, tous ce qu’il faut pour insister les enfants à se consacrer au Basketball ont été tenus. Lancé le samedi 6 août, ledit camp s’est achevé le dimanche 7 août. Ceci, sur une bonne note de satisfaction tant des instructeurs, des participants que des organisateurs.

Que disent les autorités : A la clôture de cette activité riche en enseignements pour les bénéficiaires, le promoteur du centre Eya, initiateur du projet, Lionel Talon a fait la genèse du projet. «Nous avons eu l’occasion de se rencontrer il y a quelques années et ils m’ont parlé un peu de ce qu’ils font sur le basket dans les différents pays africains et c’est quelque chose qui m’a vraiment inspiré. Je pense que cet endroit est né aussi de cette conversation que j’ai eue avec lui. Puisque, entre temps, je lui avais promis qu’on allait faire quelque chose au Bénin pour pouvoir les amener ici pour qu’on puisse aussi faire partie de cette grande initiative de Giants Of Africa. C’est ça qui m’a vraiment motivé à poursuivre ce projet de Eya. Aujourd’hui c’est vraiment l’accomplissement pour nous parce que l’idée initiale se concrétise et ils sont ici avec nous et je pense qu’ils ont passé un très bon séjour », a-t-il déclaré. Il a ensuite apprécié le comportement des jeunes participants. «Il y a eu une superbe énergie. On voit que les gamins s’amusent bien. Ils sont heureux et ont confiance en eux», a-t-il laissé entendre avant de souligner «je pense que c’est cette énergie qu’il faut qu’ils amènent partout ils iront à partir de maintenant».

Pour sa part, le ministre des sports, Oswald Homeky n’a pas caché sa joie de voir un tel projet se dérouler au Bénin après les annonces déjà faites par ses soins tenant bien sûr compte de la vision du gouvernement de faire prospérer le Bénin au plan sportif. «Nous avions annoncé que notre pays avait pris une bonne option en s’associant à cette League (Nba) qui est la ligue la plus importante au monde en matière du basketball. Nous avions dit qu’aussi bien, le Gouvernement que certains acteurs privés comme Lionel Talon qui est le propriétaire de ce centre Communautaire Eya, s’impliquaient pour que le Bénin devienne une plateforme incontournable du basketball. Voilà, c’est une réalité aujourd’hui à travers ce camp qui est organisé par cette association qui est Giants Of Africa qui signifie les Géants de l’Afrique qui se matérialise. C’est un camp de détection pour faire naître auprès de ces jeunes joueurs l’espoir qu’ils peuvent eux aussi progresser s’ils travaillent et se retrouver un jour en Nba», a fait savoir le Ministre avant de remercier tout le monde notamment Lionel Talon qui héberge ce camp dans son centre. «Je remercie le président de Toronto, Masai Ujuri qui est ici avec toute son équipe, sans oublier le président de la fédération béninoise de basketball et son comité exécutif pour son implication dans ce projet et dire que je suis content pour les jeunes que je veux féliciter ainsi que leur parents qui les ont laissé participer à ce camp», a poursuivi le ministre avant d’ajouter «je veux dire aux parents que cette façon d’accompagner les enfants est le plus bel encouragement pour qu’ils puissent se donner et continuer à travailler au plan sportif». Egalement de la partie, le président de la fédération béninoise de basketball, Ismahinl Onifadé s’est dit comblé de joie. «Franchement, je suis un président comblé, heureux. Nous avons la chance d’avoir les sommités au niveau de la Nba et on a également Yan qui est une icône. On a eu le soutien de tous pour que ce camp se fasse. C’est exceptionnel. C’est la toute première fois au Bénin qu’on a un camp de cette envergure avec Giants Of Africa. C’est une chance », a informé le président Onifadé qui se dit «certains que dans le cœur de ces enfants, quelque chose est plantée et que d’ici quelques années, on aura parmi eux des “Yan, des “Isabelle Yacoubou” ou même plus».Par ailleurs : A l’issu de ce camp, les meilleurs de ces jeunes filles et jeune garçon qui se sont bien illustrés ont été sélectionnés pour poursuivre la formation.

Anselme HOUENOUKPO