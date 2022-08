Session ordinaire à la Mairie d’Abomey-Calavi : Le rapport d’activité du Maire Ahouandjinou plébiscité

Vues : 2

Angelo Evariste Ahouandjinou , Maire de la commune d’Abomey-Calavi

Le maire de la municipalité d’Abomey-Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou a procédé à l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année 2022, le vendredi 29 juillet 2022. Cette session est intervenue conformément à l’arrêté municipal du 26 juillet 2022 portant convocation de la session ordinaire du mois de juillet 2022 du conseil municipal d’Abomey-Calavi.

Ce que vous devriez savoir : A l’entame des travaux, le maire Angelo Evariste Ahouandjinou a remercié les cadres de son administration pour tous les efforts consentis dans le cadre de l’organisation de la présente séance. Il a également souhaité la bienvenue aux nouveaux cadres techniques désignés à la faveur des résultats de tirage au sort des secrétaires exécutifs des mairies du 31 mai et du 07 avril 2022 d’une part et de ceux des responsables administratifs techniques des mairies du 15 avril et du 10 mai 2022, d’autre part. Avec cette équipe, il entend un lendemain meilleur au décollage effectif du développement de sa commune.

Entre les lignes : A l’issue des travaux de la session extraordinaire du 7 juin 2022, il avait été procédé au réexamen et à l’adoption du compte administratif gestion 2021 de la commune qui a dégagé au 31 décembre 2021, un résultat comptable d’un milliard cinq cent quatre-vingt-trois millions cinq cent soixante-cinq mille cent quatre-vingt-dix (1.583.565.190) francs CFA. La loi N°2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale en République du Bénin dispose, à cet effet, en son article 539 que : ‘’Si le résultat de la section de fonctionnement est positif, il sert en priorité à couvrir le besoin de financement de la section d’investissement. Le reliquat est affecté en recettes de fonctionnement ou en recettes d’investissement pour financer de nouvelles dépenses’’. Or, le besoin de financement de la section d’investissement gestion 2021 est de neuf cent trente-deux millions sept cent cinquante-cinq mille sept cent soixante-quatorze (932.755.774) FCFA. Le reliquat s’élève à six cent cinquante millions huit cent neuf mille quatre cent seize (650.809.416) francs CFA. Ainsi, les diligences nécessaires ont été observées par la commission permanente des Affaires Economiques et Financières pour présenter une communication sur ce dossier en vue de mieux orienter le Conseil municipal qu’à l’affectation de ce résultat comptable.

Ce que dit le maire : Selon le maire Angelo Ahouandjinou, cette session est une opportunité à saisir en vue d’autoriser le démarrage du processus d’actualisation du Schéma Directeur d’Aménagement (SDAC) de la ville d’Abomey-Calavi, dans le contexte démographique. « D’autres dossiers non moins importants retiendront notre attention lors de la présente session ordinaire dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de notre population. Pour ce faire, plusieurs communications nous seront présentées en vue de nous permettre de prendre des décisions responsables. C’est pourquoi, j’en appelle à notre disponibilité à tous dans le cadre de l’examen de ces différents points inscrits à l’ordre du jour », a-t-il précisé. Au total, 11 points ont été inscrits à l’ordre du jour de ladite session. A l’issue des travaux, 9 points essentiels ont été adoptés à l’unanimité des conseillers communaux présents. Il s’agit de l’examen et adoption du rapport d’activités du Maire pour la période allant d’avril à juillet 2022, la délibération du conseil municipal sur l’affectation des résultats comptables de la gestion budgétaire 2021 de la commune, la présentation du point d’exécution du budget primitif gestion 2022 de la commune pour le compte du deuxième trimestre de l’année 2022, la délibération du Conseil municipal en vue de l’autorisation d’acquisition d’un domaine de deux hectares au profit de Monsieur Sèhouénou Pierre Gbégnon à Allansankomey dans l’arrondissement de Hêvié, la communication en vue de l’autorisation d’actualisation du Schéma Directeur d’aménagement de la ville d’Abomey-Calavi par le conseil municipal, l’autorisation du conseil municipal en vue du transport et de l’acheminement d’un lot d’équipements de Bâtiment et travaux publics offert à la Commune d’Abomey-Calavi par l’Ong Axe Développement dans le cadre de son programme “Bridging Thé New Gap”, l’adoption par le Conseil municipal du projet de construction se dix centres de santé d’arrondissement en lieu et place du seul hôpital de Godomey autorisé par le conseil municipal lors de la session antérieure, la présentation d’une communication sur les textes fondamentaux et autres textes relatifs à la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) et de l’Officier des Droits de l’Homme (ODH) de la Section départementale de l’Atlantique, et les divers. Il faut retenir que cette session démarrée ce jour, prendra fin le 3 Août 2022. A l’issue de cette première journée, le rapport d’activités du Maire pour la période allant d’avril à juillet 2022 a été examiné et adopté à l’unanimité des conseillers communaux présents avec 35 pour et une abstention.

Alban Tchalla