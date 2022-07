Inspection et vérification des produits importés au Bénin: Le gouvernement fait recours à la société COTECNA

Vues : 2

Réunis en Conseil des ministres ce mercredi 27 juillet 2022, les membres du gouvernement ont décidé de la mise en œuvre du programme de vérification de la conformité de divers produits importés ou manufacturés localement. Cette décision fait suite aux défaillances des diverses agences nationales en charge du contrôle de la conformité aux normes. « En dépit de l’existence de quelques standards techniqueset normes communautaires, il s’observe l’importation de divers produits de qualité relative voire douteuse », précise le Conseil des ministres. C’est pour pallier à cette insuffisance et garantir aux consommateurs la mise sur le marché national de produits répondant aux prescriptions et qualité exigées, que le Conseil a autorisé le recours à la société COTECNA, qui est l’un des plus importants acteurs de renommée internationale en matière de vérification de la conformité. A en croire le compte rendu de cette séance hebdomadaire des membres du gouvernement, la société COTECNA à qui l’Etat veut confier l’assurance de ces produits, aura pour mission d’identifier, pour les produits importés, les différents aléas qui pourraient advenir à l’occasion de leur transport vers le Bénin. Son intervention favorisera la création d’emplois et aussi la montée en compétence des acteurs locaux.

Alban Tchalla