Visite du président français au Bénin : Talon réserve un accueil exceptionnel à Macron ce matin

Vues : 5

Poignet de main entre le Président Français Emmanuel Macron et le Président Patrice Talon

Tout est fin prêt pour réserver un accueil de qualité au président Français Emmanuel Macron qui foule le sol béninois dès la matinée de ce mercredi 27 juillet 2022. Au Palais de la Marina, les petits plats sont mis dans les grands. Selon des sources internes, le président Patrice Talon veille à détails près à une parfaite organisation de son accueil. Il est vrai que côté décor, la présidence de la république entièrement relookée depuis plusieurs mois, ne fait plus l’objet d’aucune inquiétude. Le désormais haut standing de ses différentes infrastructures et équipements de pointe est déjà un atout majeur pour valoriser davantage la présence d’une si haute personnalité mondiale en ces lieux. Le personnel aussi est assez aguerri et dispose des qualités adéquates pour les services nécessaires à offrir en de pareilles occasions. Le président Patrice Talon est un homme de goût et ne laissera place à aucun amateurisme dans les dispositions techniques mises en place pour agrémenter le passage d’Emmanuel Macron dans ses lieux de travail.

En provenance de Cameroun dans le cadre de la tournée africaine qu’il vient d’entamer, le président de la République française honorera ainsi tout le Bénin de sa présence dès ce mercredi, et ce jusqu’ à demain jeudi dans la matinée. Il s’agit d’une visite de travail qui lui permettra, entre autres, d’avoir un tête-à-tête suivi d’une séance de travail élargie à l’issue de laquelle divers documents seront signés.

À la suite de ces échanges, le Chef de l’État français va visiter l’exposition diptyque « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation » – Trésors royaux et Art contemporain du Bénin dont la réouverture a été faite le samedi 16 juillet 2022. En compagnie de Patrice Talon, il tiendra également une conférence de presse dans la même matinée de ce mercredi. Il se rendra dans l’après-midi à l’Ecole française Montaigne de Cotonou aussi, ainsi qu’au siège du projet Sèmè City. Les moments forts du séjour du Président français au Bénin seront suivis minute par minute sur le compte Twitter de la Présidence. Emmanuel Macron quitte le Bénin demain jeudi dans la matinée pour la Guinée Bissau, troisième pays africain dans lequel il se rendra, selon le programme établi pour sa présente tournée africaine.

Christian Tchanou