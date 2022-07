Gestion des déchets à Cotonou: La Sgds-SA sensibilise des usagers de la route à Vodjè

Vues : 3

L’équipe de sensibilisation ici sur le terrain

La Société de gestion des déchets et de la salubrité (Sgds-sa) continue sa lutte pour le maintien de la ville de Cotonou propre. Le vendredi 22 juillet dernier, une équipe de cette structure était à Vodjè où, elle a procédé à la sensibilisation des usagers de même que des riverains. C’était avec l’appui du Deuxième adjoint au Maire de Cotonou, Gratien Adjagboni.

De quoi s’agit-il : Les usagers et riverains de Vodjè ont été sensibilisés. Cette séance de sensibilisation est une initiative de la Société de gestion des déchets et de la salubrité (Sgds-sa). Elle est pilotée par Pierre Dossa et Babylas Davi, Superviseurs de la Sgds-sa et a pour objectif d’indiquer aux usagers, les gestes utiles ainsi que les comportements à adopter pour éviter que les routes de la ville de Cotonou ne comportent des déchets. Ladite séance a bénéficié de la présence du Deuxième adjoint au maire de Cotonou, Gratien Adjagboni, qui a marqué tout son engagement pour l’atteinte des objectifs de la Sgds-sa à travers cette initiative.

Que disent les autorités : «Notre action est juste un rappel. Les citoyens savent déjà qu’il ne faut pas jeter les déchets sur les trottoirs, les chaussées et dans les collecteurs d’eau pluviale. Et pourtant, certains le font. C’est pour donc faire le rappel à ces citoyens qui continuent de s’adonner à ce vilain geste qui contribue à l’insalubrité des rues et particulièrement les rues de Cotonou, que nous faisons cette sensibilisation ce jour», a indiqué le jeune environnementaliste, Pierre Dossa de la Sgds qui précise que «le but de cette Sensibilisation est d’inciter les usagers de la route à changer de comportement pour faire des voies des espaces propres, elle vise principalement et de manière stratégique à mettre fin à l’insalubrité des voies, car un équivalent habitant produit 60litres de déchets liquide et 0,6kg de déchets solides, soit pour les 12 614 586 béninois que nous sommes une production totale de 756875160 litres de déchets liquides et 7568751,6kg de déchets solides par jour. Alors pour mieux gérer les déchets des usagers de la route, la SGDS a implanté des points d’apport volontaires (pav) dans les endroits stratégiques, c’est-à-dire dans les lieux de forte production de déchets pour assister les usagers de la route et les riverains n’ayant pas de poubelle de mieux gérer leurs déchets. De son côté, le Deuxième adjoint au maire de Cotonou, Gratien Adjagboni, a d’abord salué cette initiative qui contribue à la sauvegarde des investissements que le gouvernement fait dans le domaine de la salubrité des villes. «Le gouvernement de son Excellence, le Président Patrice Talon a fait de grands investissements dans le Grand Nokoué et en particulier à Cotonou, pour la salubrité et nous avons un devoir de prendre le relais à la base et de sensibiliser les populations», a précisé le DAM, Gratien Adjogboni.

Par ailleurs : Il faut dire qu’au cours de cette sensibilisation qui a été préférée à la répression, il a été indiqué qu’il est implanté dans toute la ville des points d’apport volontaires (pav) pour recueillir les déchets des usagers de la route. Les populations ont donc devoir de déposer leurs déchets dans ces poubelles afin de réduire un tant soit peu la pollution de l’environnement. Car, un cadre de vie sain agit positivement sur la santé de l’homme.

Anselme HOUENOUKPO