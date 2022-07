Concession ferroviaire : Le Bénin et le Niger résilient leurs contrats de construction

Vues : 2

Les Ministres Abdoulaye Bio Tchané et Sévérin Quenum reçus par le Président de la République du Niger, Mohamed Bazoum

Le Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, accompagné d’une forte délégation composée du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation ainsi que de leurs collaborateurs, a procédé, à la signature du protocole relatif à la résiliation conventionnelle des contrats de concession portant sur la ligne ferroviaire Benin-Niger entre Cotonou et Niamey. C’était le vendredi 22 juillet 2022, à Niamey au Niger.

Pourquoi cette décision : Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réalisation et d’exploitation d’une ligne ferroviaire à voie unique entre Cotonou et Niamey, l’État du Bénin et l’État du Niger et les sociétés du groupe Bolloré ont signé deux memoranda portant sur ledit projet. Cependant, au cours de la réalisation dudit projet, l’exécution des Contrats de Concession s’est trouvée affectée par des circonstances imprévues, en particulier d’ordre judiciaire et contentieux, obligeant les parties à cesser tous travaux relatifs à la construction de la ligne ferroviaire Bénin-Niger. Aussi les parties s’étaient-t-elles trouvées dans une situation empêchant, malgré leurs efforts respectifs, d’atteindre les objectifs prévus par les Contrats de Concession et de jouir des droits que ceux-ci leur confèrent. Ainsi, les deux pays se sont accordés, avec le groupe Bolloré, pour convenir, de façon consensuelle, d’un protocole de résiliation dont la signature a été faite lors d’une cérémonie fort simple mais riche en émotions fortes.



Un échec pour les deux pays: Cette signature vient mettre un terme définitif aux conventions de concession signées par les États du Bénin et du Niger avec Benirail Infrastructures et Benirail Exploitation. Mais, en marge de cette cérémonie de signature du protocole, la délégation béninoise conduite par le Ministre d’État, Ministre du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchanéa été reçue en audience par le Président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, en présencedu Premier Ministre nigérien. À cette occasion, le Ministre d’État a formulé le vœu de voir les deux pays renouer leur partenariat dans plusieurs domaines à savoir le compact régional Bénin-Niger avec le Millennium Challenge Corporation (MCC) qui suit son cours et dont la négociation et la conclusion interviendront très incessamment, la construction du pipeline Niger-Bénin qui évolue très rapidement ainsi que la question sécuritaire pour laquelle, les deux pays ont des défis et enjeux communs pour lesquels un accord de coopération militaire a été signé récemment entre les gouvernements des deux Républiques sœurs.

Rastel Dan