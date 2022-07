Vues : 11

Armand Affossogbé, leader Br d’Abomey

Leader et responsable à la base du parti Bloc Républicain dans la 23ème circonscription électorale, Armand Affossogbé a été reçu « Sous l’arbre à palabre » du journal l’Evénement Précis ce mardi 19 juillet 2022. Au cours de l’entretien, il a abordé plusieurs sujets d’actualité dont les prochaines élections législatives.

Qu’est-ce qui est important : Les élections s’approchent à grands pas. Au sein des formations politiques, les acteurs s’attèlent déjà à une profonde recomposition pour dynamiser leur parti en vue de rafler des sièges au parlement. Ces législatives ouvrent la porte à la présidentielle de 2026. C’est pourquoi, pour Armand Affossogbé, le parti BR va à ce scrutin pour gagner et devenir le premier parti politique du Bénin. Lors des échanges avec les journalistes, il a réaffirmé la place de son parti au sein de la mouvance. Puisque, a-t-il expliqué, même s’il y a d’autres partis qui soutiennent les actions du chef de l’Etat, le BR entend mouiller le maillot pour son ancrage sur l’échiquier national. « Personne n’a de cadeau à faire à personne », a-t-il insisté. S’agissant de la question de la démission et du repositionnement de Joseph Djogbénou, l’invité a fait comprendre qu’il n’y a pas de désaveu pour le BR à ce sujet par rapport à 2026. « Nos chemins peuvent se croiser en 2026. Nous sommes en train de travailler pour être le plus grand parti», confie le leader du parti cheval blanc. Entre les lignes : En ce qui concerne les critères de positionnement sur les listes de candidature, il a avoué que son parti a de l’expérience. Etant donné que le BR dispose des textes nécessaires, il a invité les responsables à tenir compte du militantisme des membres qui se porteront candidats. Outre les législatives, il a été abordé des questions liées à son engagement politique et plus particulièrement son militantisme aux côtés du président Patrice Talon. Selon lui, le chef de l’Etat Patrice Talon est en train de faire un travail énorme. « Il s’investit particulièrement dans le royaume d’Abomey et a réussi à y créer la paix aujourd’hui », se réjouit le jeune leader BR. Ce qui justifie aussi son engagement politique, c’est le souci de voir la jeunesse de sa commune prospérer. « C’est de voir la jeunesse réussir. Il faut leur trouver de l’emploi », insiste Armand Affossogbé. Il invite par ailleurs la jeunesse à avoir le courage et à persévérer dans l’action. C’est le courage qui donne la grâce », a-t-il souligné.

Alban Tchalla