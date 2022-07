10ème Atelier du Réseau francophone des régulateurs de l’énergie: RegulaE.Fr renforce les capacités des acteurs pour mieux exercer leur mission

Vues : 2

Photo de famille des participants à l’atelier

Les travaux du 10è atelier de travail du Réseau francophone de régulateurs de l’énergie (RegulaE.Fr) ont eu lieu du 28 juin au 1er juillet 2022, à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou. C’est le ministre de l’Energie, Dona Jean-Claude Houssou, qui a procédé à l’ouverture officielle de cette rencontre, organisée avec l’appui de l’Union Européenne en présence des experts du secteur de l’énergie de l’espace francophone.

Quel est le but: Renforcer d’une part la capacité des acteurs de la chaîne de production de l’énergie électrique dans l’espace francophone et d’autre part, partager les expériences. C’est l’objectif poursuivi pour la tenue du 10è atelier de travail du Réseau francophone de régulateurs de l’énergie (RegulaE.Fr) à Cotonou. L’objectif de RegulaE.Fr est de réunir les régulateurs ayant en partage la langue française au sein d’un même creuset afin de faciliter les échanges et d’encourager la collaboration entre ses membres. Dans sa vision, le réseau RegulaE.Fr promeut ainsi le partage d’informations et de bonnes pratiques en matière de régulation de l’énergie, facilite la coopération technique entre régulateurs, assure la coordination avec les programmes de formation internationaux et travaille à la pérennisation de ses activités par la recherche de financements auprès des bailleurs de fonds européens et internationaux.

Qui sont les acteurs : Le lancement officiel des travaux a eu lieu en présence du président de l’Autorité de Régulation de l’Electricité du Bénin et président en exercice du Réseau Francophone de Régulateurs de l’Energie, Claude Gbedonougbo Gbaguidi, du président de l’Autorité Régionale de Régulation de l’Electricité de la CEDEAO (ARREC). Etaient également présents, la Cheffe de la Délégation de l’Union Européenne au Bénin, Sylvia Hartleif, les Représentants des institutions internationales notamment le Coordonnateur National du MCA-Bénin II, les Directeurs Généraux des sociétés d’électricité et des experts du secteur de l’énergie de l’espace francophone.

Que retenir : La rencontre de Cotonou intervient après celle tenue à Paris (France) du 30 novembre au 2 décembre 2021. Ce 9ème atelier de travail conjoint de RegulaE.Fr s’est appuyé sur la facilité d’assistance Technique de l’Union Européenne et surtout consacré au rôle du régulateur sectoriel dans l’émergence et la promotion des énergies renouvelables. Pour le président du réseau, Claude Gbedonougbo Gbaguidi, le thème de ces assises : « L’intégration régionale et les échanges transfrontaliers », est d’une importance capitale pour le Bénin. Puisque jusqu’en 2016, le Bénin n’avait aucune source de production propre et ne pouvait compter exclusivement que sur les importations à partir des pays voisins et notamment du Nigeria et du Ghana pour son approvisionnement en énergie électrique. A en croire le ministre de l’Energie, Dona Housou, le Bénin est passé de 0 à 60% d’autonomie d’énergie électrique. Ces résultats ont été obtenus grâce à l’investissement massif du gouvernement. « Nous pouvons dire plus que jamais que la dynamique s’accélère, car de 800 milliards de FCFA investis au cours du PAG 1, on est passé à 1200 milliards sur le PAG 2 avec 36 projets des 342 projets dédiés au secteur, soit environ 11% de l’ensemble des projets pour 10% du budget total du programme », fait-il savoir. Le ministre a précisé que l’Autorité de Régulation de l’Electricité est au cœur du processus qui a permis d’aboutir à ces résultats et y a joué un rôle majeur.

Que disent les acteurs : Etant donné que le pays envisage atteindre l’autonomie et exporter aussi de l’énergie, le ministre Jean-Claude Houssou a invité les participants à tirer le meilleur profiter de ces échanges. L’autorité ministérielle dans son intervention, a salué l’appui de l’Union Européenne pour sa stratégie d’assistance à nos pays pour le développement du secteur de l’énergie. Pour lui, le programme de renforcement institutionnel du secteur de l’énergie est l’un des programmes prioritaires de la Politique Energétique du Gouvernement. Il se justifie par la nécessité d’entreprendre les actions appropriées pour sécuriser les approvisionnements, réduire leurs coûts et répondre efficacement aux problèmes énergétiques. « Ce thème de grande importance qui nous réunit à Cotonou à l’occasion de ce dixième atelier thématique du RegulaE.FR est pour nous régulateurs un enjeu essentiel pour l’accès à une électricité abordable et fiable pour nos concitoyens, le renforcement de la croissance économique régionale et celui de nos pays respectifs en vue d’un développement durable », s’est réjoui Claude Gbedonougbo Gbaguidi. Car, les échanges transfrontaliers s’imposent à tous les pays désireux d’augmenter une offre d’énergie électrique économique à leurs populations. « Ces échanges transfrontaliers que nous appelons de tous nos vœux permettront donc l’accès aux consommateurs industriels, tertiaires et domestiques à l’énergie électrique à un prix compétitif et abordable. Ils constituent également une solution pour réduire le bilan carbone dans nos espaces communautaires et aussi un tremplin pour le développement des énergies renouvelables », a-t-il ajouté. A noter que les institutions régionales et continentales telles la Banque mondiale, l’Union Africaine, l’Union Européenne, la BAD, l’ARREC, le WAPP etc ont assuré le développement des sous-thèmes retenus dans le cadre des assises. « Ceci offre à notre atelier l’avantage d’études comparatives et d’échanges enrichissants », confie le président du réseau Claude Gbedonougbo Gbaguidi.

A propos de RegulaE.Fr : Le réseau est ouvert à tous les régulateurs francophones de l’énergie, et compte à ce jour 31 autorités de régulation d’Afrique, d’Europe, des Amériques et d’Asie pacifique. Le président actuel de RegulaE.Fr, Claude Gbedonougbo Gbaguidi, 1er Vice-Président, Simon Turmel, de la Régie de l’Energie du Québec et 2ème Vice-Présidente, Catherine Edwige, Commissaire à la Commission de Régulation de l’Energie de la France.

Ils ont dit

Honoré Bogler, président de l’Autorité de Régulation Régional du secteur de l’Electricité de la CEDEAO (ARREC) : « L’ARREC est en symbiose avec RegulaE.FR… et se sent très honorée de sa présence »

« Au cours des travaux du 10ème atelier de RegulaE.FR à Cotonou, les discussions ont porté sur la régulation dans son aspect transversal au plan technique, économique et financier et l’ARREC s’en réjouit au regard de la provenance des participants mais également de la qualité des communications et du profil des intervenants issus des pays du Nord et du Sud. Evidemment, l’ARREC se sent très honorée de sa présence au regard de son rôle majeur dans le secteur de l’énergie électrique dans les pays de l’espace CEDEAO puis que chargée de fixer et d’approuver dans ces Etats les règles qui vont régir le marché régional de l’électricité. Etant régulateur régional, l’ARREC est en symbiose avec RegulaE.FR, car c’est à travers les régulateurs nationaux que l’ARREC peut toucher les autorités nationales qui pourront contribuer et faciliter la mise en place du marché régional de l’électricité de la CEDEAO. Vous voyez avec moi que le lien est très étroit. Il faut que les régulateurs de nos Etats puissent fonctionner dans une meilleure maîtrise des normes économique, technique et tarifaire qui rendent leurs activités viables. Parce que des sociétés d’électricité viables, nous garantirons un marché régional viable et durable. Si les sociétés d’électricité arrivent à entrer à travers le tarif, à obtenir un financement correct et durable de leurs activités. Alors, elles seront en mesures de participer au marché, d’acheter de l’électricité auprès du marché. Pour que ces sociétés puissent payer, il faut qu’elles aient aussi des financements sains d’où la contribution des régulateurs nationaux pour lesquels nous pensons qu’ils doivent pouvoir amener les opérateurs nationaux à une gestion correcte de leurs affaires. C’est ainsi que du national jusqu’au régional tout pourra fonctionner dans la manière la plus optimale possible. Le lien est donc clair. Sans l’autorité de régulation nationale ayant les pouvoirs de surveiller le fonctionnement du marché national, le marché régional ne pourra pas se porter bien ».

Claude Gbêdonougbo Gbaguidi, président de RegulaE.Fr : « C’est très intéressant ce que nous avons pu faire cette semaine »

« Oui, on peut aller sur ce marché acheter ou vendre de l’énergie. C’est là où c’est intéressant, parce que les offres, c’est comme si vous allez au marché vous pouvez avoir des vendeurs du même article, et vous vous allez passer chez chaque vendeur pour voir le prix le plus bas. Ce serait la même chose pour le marché régional de l’électricité de la CEDEAO donc, ceux qui veulent acheter annoncent sur la plateforme qu’ils veulent acheter, ceux qui veulent vendre aussi annoncent sur la plateforme qu’ils veulent vendre et c’est le meilleur prix pour l’acheteur qui sera offert. A partir de ce moment, si l’acheteur par exemple est à la SBEE et qui l’achète à un coût moindre, c’est normal que ça se répercute sur les consommateurs que sont les industries, les services et les consommateurs de manière générale. C’est très intéressant ce que nous avons pu faire cette semaine et comme je dis, la visite du centre d’information et de coordination du WAPP nous a encore réconforté dans notre position pour dire que le thème choisi était un thème opportun ».

Alban Tchalla