Entrée historique dans le bureau de l’APF: Vlavonou réalise un exploit diplomatique pour le Bénin

Louis Vlavonou, Président de l’Assemblée nationale

Le Bénin vient de connaître une importante promotion grâce au dynamisme de la diplomatie parlementaire menée de main de maître par le Président Louis Gbèhounou Vlavonou. C’était à l’occasion de la 47ème session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) qui s’est tenue à Kigali, Capitale du Rwanda du 5 au 9 juillet 2022.

Pourquoi ceci : A la faveur du renouvellement des membres des organes dirigeants de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie, le Bénin a accédé à la plus haute instance de l’organisation, un statut pour lequel le parlement béninois s’est battu de longues années durant. Le Bénin reste inéluctablement l’un des pays modèles de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie. Les félicitations et promotions dont il a fait l’objet au cours de la session de Kigali en disent long. Pendant que Louise Mushikiwabo Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) tenait à remercier le Président de la République du Bénin pour sa disponibilité à accompagner le processus du retour à la paix en Haïti, Adama Bictogo, Président sortant de l’APF félicitait pour sa part la section béninoise de l’APF pour sa forte participation aux différentes activités de l’organisation et pour le paiement régulier de ses cotisations.

Faudrait-il le rappeler, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) est une organisation interparlementaire composée de 90 sections formées par des parlements et organisations interparlementaires ayant en commun la langue française. Elle est l’assemblée consultative de la francophonie. Son nouveau président élu lors de cette 47ème session est le député canadien Francis Drouin. Le poste de Secrétaire général parlementaire par intérim est revenu au député français Bruno Fuchs.

La décision de mettre le Bénin sous alerte levée. Elle est désormais du passé. C’est ce qu’a obtenu la famille des parlementaires à la 47ème Session de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (Apf). En effet, les délégués ayant siégé à cette rencontre statutaire, présidée par Adama Bictogo, Président du Parlement ivoirien et Président sortant de l’Apf ont adopté à l’unanimité, le rapport sur la levée de l’alerte qui pèse sur le Bénin depuis 2019. Cette prise de décision fait suite aux recommandations des deux missions d’informations et de constatations diligentées au Bénin par l’Apf. Ce qui réjouit les députés béninois présents à cette session.

Qu’en pensent-ils : Après le vote de la levée de la mise sous alerte, le député Assan Séïbou a exprimé les reconnaissances du Bénin. «Il a été mentionné dans l’un des rapports de mission la levée de l’alerte sur le Bénin. Monsieur le Président et chers collègues, je voudrais vous dire merci à tous, merci à l’APF parce qu’elle a suivi avec beaucoup d’attention et avec assistance et conseils, la situation au Bénin depuis 2019. C’est la preuve que l’Apf suit toutes les sections et voudrait œuvrer pour la paix», a d’abord exprimé Assan Séïbou avant de poursuivre « Monsieur le Président, ça a été l’effort de tout le monde, l’effort de l’Apf, l’effort des partenaires politiques au niveau national et surtout la confiance avec laquelle l’APF a travaillé sur le terrain. Le Bénin reste ouvert à toutes les initiatives de ses partenaires qui visent à l’accompagner dans les réformes unanimement reconnues par toutes les forces politiques de notre pays».

Entre les lignes : Assan Séïbou a profité de l’occasion pour indiquer : «nous allons aux élections en janvier 2023. Encore une fois Monsieur le Président, nous espérons que les quinze (15) partis reconnus aujourd’hui officiellement au lieu de 238 par le passé du fait des réformes, se battront pour remplir les conditions pour pouvoir participer à cette élection car c’est le souhait de notre Président, son excellence Monsieur Patrice Talon. Nous souhaitons que l’APF développe une plus grande proximité avec le Bénin afin de l’encourager et de faire partie du processus pour ne pas être demain victime d’incompréhension qui serait traduite par les gens de mauvaise foi».

Par ailleurs : A ce rendez-vous de Kigali, le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, était accompagné d’une forte délégation de députés membres des différentes commissions de l’APF à savoir Séïbou Assan, Sèdami Médégan Fagla, Augustin Ahouanvoebla, Eustache Akpovi, Sabaï Katé, Jérémie Adomahou et Rosine Dagniho.

Anselme Houénoukpo