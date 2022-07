Levée des sanctions contre le Mali: Le SG/OCI, salue les efforts de la CEDEAO: Prime au pragmatisme diplomatique de Bako-Arifari

Vues : 2

Le SG de l’OCI, Hissein Taha

Le Secrétaire général de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, s’est réjoui de la décision des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Que retenir : Lors d’un récent sommet le 3 juillet 2022, à Accra au Ghana, les dirigeants de la Cedeao, ont décidé de lever les sanctions économiques et financières imposées au Mali depuis janvier 2022. Ces sanctions faisaient suite à deux coups d’état militaires en août 2019 et mai 2021 et l’indisponibilité d’un chronogramme acceptable par l’organisation sous-régionale.

Ce qui est fait : Suite aux progrès réalisés concernant la période de transition au Mali, les dirigeants Ouest-africains ont levé lesdites sanctions. Le Secrétaire général de l’OCI a salué ces efforts inlassables déployés par les dirigeants de la CEDEAO et son médiateur, l’ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, les Nations unies et l’Union africaine en coopération avec les autorités de transition au Mali, pour parvenir à ce résultat. Hissein Brahim Taha a affirmé que l’OCI, qui a déployé des actions à l’appui à ces efforts. L’objectif, selon lui, est de contribuer au renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité en République du Mali et dans la région. Son organisation, précise-t-il, se tient aux côtés du peuple malien et formule l’espoir que la transition se déroulera harmonieusement, de façon à servir l’intérêt suprême du peuple malien et lui permettre de réaliser ses aspirations à la sécurité, à la paix, à la stabilité et au développement.

L’appel de l’OCI : Le Secrétaire Général a appelé les partenaires internationaux du Mali à poursuivre leur soutien à la République du Mali durant cette étape critique. Il a exprimé la disponibilité de l’OCI à contribuer, comme par le passé, à faire progresser la cause de la paix dans la région aux côtés de la CEDEAO, chaque fois que cela est nécessaire.

Encadré:

L’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) peut se réjouir d’avoir joué sa partition dans la levée des sanctions de la Cedeao qui pesaient contre le Mali. A travers son envoyé spécial pour l’Afrique, l’ancien ministre béninois des affaires étrangères, Professeur Nassirou Bako-Arifari, l’OCI a usé des vertus du dialogue pour convaincre les autorités maliennes de revoir leur position sur certains aspects où elles étaient épinglées par la Cedeao. Outre le dialogue, le Professeur Bako-Arifari a mis à contribution ses expériences des couloirs diplomatiques pour faire assouplir la position du Mali. Malgré les difficultés qui jonchaient ladite mission, l’ancien ministre des affaires étrangères et a réussi à racoler les morceaux au point d’obtenir le retour du dialogue. L’assouplissement de la position des autorités Maliennes a largement contribué à la levée des sanctions de la Cedeao. En dehors du rôle capital joué par le Médiateur de la Cedeao, Goodluck Jonathan, il est important de noter que le pragmatisme diplomatique de L’Envoyé spécial de l’OCI Bako-Arifari a fortement contribué à la levée des sanctions économiques et financières imposées au Mali depuis Janvier 2022. Grace à ce succès diplomatique, la crise qui secoue cette région de l’Afrique a connu un heureux dénouement pour le bonheur des populations et de leurs dirigeants.

Alban Tchalla