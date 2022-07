Cour de justice de la Cedeao: Le verdict sur la séquestration de Boni Yayi en 2019 attendu mercredi  

Vues : 2

Thomas Boni Yayi, Ancien Président de la République du Bénin

Après plus de trois ans d’attente, la décision de la Cour de Justice de la Cedeao au sujet de la plainte de l’ex Président de la République Thomas Boni Yayi contre l’Etat béninois sera enfin connue ce mercredi 13 juillet 2022. En effet, selon le rôle de sa prochaine audience virtuelle, prévue pour se tenir les 13 et 14 juillet 2022 à son siège à Abuja, la juridiction sous-régionale se prépare à rendre 17 décisions dont celle portant sur la requête de l’ancien chef d’Etat béninois contre le Bénin pour violation de ses droits.

Pour rappel, suite aux violences post électorales des 1er et 2 mai

2019, le domicile privé de l’ancien chef d’Etat avait été encerclé par les forces de l’ordre pendant environ 50 jours. A l’époque des faits, le Président Boni Yayi avait été soupçonné d’être l’instigateur de ces soulèvements ayant occasionné des morts et plusieurs blessés. Ce dernier avait même été auditionné à domicile par le juge d’instruction en charge du dossier. C’est donc, suite à tout ceci que Boni Yayi assisté par ses conseils maître Sadikou Alao et maître Renaud Vignilé Agbodjo a saisi la cour de justice de la Cedeao en 2019, par une plainte contre l’Etat béninois, pour violation de ses droits. Dans cette plainte, Boni Yayi accuse l’Etat béninois d’avoir violé les articles 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et l’article 1er de la convention des Nations Unies contre la torture. Il en est de même des articles 6 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 9 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, 9 et 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Hugues Elphège Patinvoh