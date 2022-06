Porto-Novo: Ce que  Houngbédji  et Djogbénou se sont dit

Vues : 2

Le président Djogbénou reçu par Houngbédji

Le Président de la Cour constitutionnelle, Professeur Joseph Djogbénou a effectué une visite de courtoisie au domicile de l’ancien Président de l’Assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji ce samedi 25 juin 2022 à Porto-Novo. La rencontre qui s’est déroulée dans la plus grande convivialité a permis aux deux hommes de faire un tour d’horizon des sujets d’actualité au Bénin.

Profitant donc de cette occasion, le Professeur Joseph Djogbénou a rendu compte des initiatives qu’il a récemment prises en faveur de la Cour Constitutionnelle après les manifestations qui ont sanctionné le 4ème anniversaire de la 6ème mandature et le 30ème anniversaire de la justice constitutionnelle au Bénin.

N’oublions pas que la Cour Constitutionnelle présidée par Joseph Djogbénou est installée au moment où le Me Adrien Houngbédji était Président de la 7ème législature de l’Assemblée nationale. De ce fait, le Président Houngbédji connait et soutient plusieurs réformes entreprises depuis 2018 à la Cour Constitutionnelle. Autrement dit, la rencontre entre les deux hommes s’inscrit dans une démarche de reconnaissance et de respect du Professeur Djogbénou envers son aîné Me Adrien Houngbédji.

On peut dire sans risque de se tromper que pour les deux hommes, le développement du Bénin sur tous les plans et surtout au plan institutionnel prime sur toute autre considération.

Les visages rayonnants des deux hommes témoignent si besoin en était que la rencontre s’est déroulée dans bonne ambiance.

Fidèle KENOU