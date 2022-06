Acte 5 de la Trilogie gagnante Écoles-Entreprises-Ministères : De fructueux échanges sur les compétences locales en énergie

Vues : 2

Photo de famille à l’issue des échanges de l’Acte 5

Sous la co-présidence des ministres Dona Jean-Claude Houssou de l’énergie et Eléonore Yayi Ladékan de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l’Acte 5 de la Trilogie Gagnante Écoles-Entreprises-Ministères, a eu lieu le jeudi 23 juin 2022, sur le Campus Universitaire d’Abomey-Calavi.

Quoi de neuf : La Trilogie gagnante Écoles-Entreprises-Ministères a connu son 5ème acte. Au cours de cette initiative du ministre de l’énergie qui vise à faire rentrer l’École dans l’entreprise et l’entreprise dans l’École pour des compétences locales qualifiées pour le secteur de l’énergie, le Recteur de l’Uac, Félicien Avléssi a confié que le modèle de partenariat à travers la Trilogie Gagnante est nécessaire et indispensable pour l’Université d’Abomey-Calavi. La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a pour sa part, félicité son homologue de l’énergie pour avoir pris cette initiative. «Nous sommes dans un secteur très important. Sans énergie dans une Université, on va où ? C’est pourquoi, la trilogie gagnante est très importante. Je salue encore une fois la pertinence de cette initiative» a indiqué Éléonore Yayi Ladékan. De son côté, le ministre de l’énergie a souligné que par cette trilogie, l’objectif est clair. «C’est tout faire pour rendre disponibles les compétences de bon niveau dans notre pays. Au-delà de ça, notre responsabilité nous amène à travailler ensemble pour mettre à disposition, des outils pédagogiques, des outils de transformation durable de notre système énergétique au Bénin», a indiqué le ministre Dona Jean-Claude Houssou. Il a ensuite annoncé qu’une date sera prise pour que chaque année, il soit identifié ensemble avec l’Université, un thème sur lequel des réflexions seront menées pour des résultats qui serviront à montrer ce que fait le Bénin par les Béninois. «Nous devons réinventer la coopération entre les parties prenantes, nous devons faire preuve d’intelligence, d’innovations pour faire en sorte que cette initiative que nous avons lancée nous dépasse en taille et dans la production des résultats. Ce pari est prenable», a-t-il insisté.

Des raisons de poursuivre : En quelques mois, des résultats concrets ont été obtenus grâce à la trilogie gagnante. Elle a permis la signature de 23 contrats de partenariat entre les structures, la réception de 236 stagiaires, la création de 50 emplois et l’amélioration progressive du climat de confiance entre partenaires du secteur. Du 24 mars 2022 au 22 juin 2022, il ressort une augmentation du nombre de conventions introduites pour signature, du nombre de conventions signées, du nombre de stagiaires reçus, du nombre d’échanges entre partenaires et du nombre d’échanges ayant abouti à un résultat concret. C’est la preuve de la pertinence de cette initiative dont l’acte 6 est annoncé pour le mois de septembre 2022.

Anselme Houénoukpo