Tournoi Ufoa-B qualificatif pour la Can U17: Bonne entame pour les Ecureuils cadets

Les Ecureuils cadets du Bénin ont enregistré leur première victoire en ouverture du Tournoi Ufoa Zone-B qui se déroule au Ghana. Opposés à la Côte-d’Ivoire, pour leur premier match dans la poule B, ils se sont imposés par le score de 3-2.

Quoi de neuf : Renversants, les poulains du sélectionneur de l’équipe nationale cadette, Urbain Honfo l’ont été. Face à la Côte d’Ivoire ils ont fini par gagner malgré qu’ils aient été les premiers à courir derrière le score. En effet, pas dominateurs dès l’entame, ils ont concédé le premier but de la partie à la 12e minute. Et c’est sur un coup franc direct de que l’ivoirien Diamandé a trouvé le fond des filets béninois (1-0). Un score qui va changer avant la pause (45e+2). Ceci, après l’égalisation signée Yamirou Ourou (capitaine des Ecureuils) qui a fait parler son génie en passant en revue toute la défense ivoirienne. De retour des vestiaires, le joueur désigné homme du match a doublé la mise. Il permet au Bénin de mener par 2 buts à 1 à 49e minute du jeu. Les Eléphanteaux qui n’en croient pas leurs yeux, se remobilisent et reviennent à la marque à une dizaine de minutes de la fin du match par l’entremise d’Abdallah Baboni qui a marqué contre son camp. Mais, décidés à s’offrir cette victoire, les jeunes Béninois poussent bien et sont récompensés en toute fin de la partie par un 3e but qui porte les griffes de Faridou Arouna ne scelle le sort des jeunes ivoiriens (3-2).

Par ailleurs : Après cette belle entame, les cadets béninois affronteront le Burkina Faso, le mercredi prochain sur le même stade de Cape Coast au Ghana.