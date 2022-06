Super Ligue Pro saison 2021-2022 : Coton champion à avant la dernière journée

Vues : 2

Les joueurs de Coton Fc

Quoi de neuf : C’est validé pour Coton Fc. Le club de Ouidah est champion avant terme. En effet, à une journée de la clôture de la Super Ligue Pro de football, cette équipe Coton Fc est d’ores et déjà sacrée championne du Bénin. Lors de l’avant dernier acte, l’équipe qui s’est imposée (2-1) à Béké a plus profité des mauvais résultats de ses poursuivants Buffles, tenu en échec (2-2) par As Cotonou à Akpakpa et Espoir Fc de Savalou battu (1-0) par AsVO. La première place déjà prise, seule, la 2e place donnant droit à la coupe CAF, reste à prendre. Elle sera disputée entre Buffles (2e avec 44 points +17), Loto-Popo (3e avec 44 points +14), AsVo (4e avec 43 points +15) et Espoir de Savalou (5e avec (4e avec 43 points +12).

Par ailleurs : Défaite interdite donc pour ces différentes formations. A noter qu’en cas de victoire des Buffles, ils seront définitivement vice-champions.

Tous les résultats de la 23ème journée

ADJIDJA FC-CAVALIERS FC 1-0

DJEFFA FC-LOTO-POPO 0-1

AYEMA FC-DYNAMO D’ABOMEY 3-2

AS COTONOU-BUFFLES FC 2-2

COTON FC-BÉKÉ FC 2-1

DADJÈ FC-JSP 3-0

ASVO-ESPOIR FC 1-0

PANTHÈRES FC-ÉTERNEL FC 2-0

Classement à l’issue de la 23e journée

1er Coton FC 49 pts +17

2e Buffles FC 44 pts +17

3e Loto FC 44 pts +14

4e ASVO 43 pts +15

5e Espoir FC 43 pts +12

6e Dynamo Ab 39 pts +05

7e AS Cotonou 33 pts +08

8e Ayema FC 33 pts +02

9e Dadjè FC 32 pts +04

10e Panthères FC 30 pts -06

11e Djèffa FC 27 pts -08

12e Béké FC 21 pts -13

13e JS Pobè 21 pts -13

14e US Cavaliers 18 pts -19

15e Éternel FC 17 pts -14

16e Adjidja FC 12 pts -24