Examen scolaire 2022 : 119. 746 attendus au Bepc dès ce lundi

Vues : 2

(Voici les mots d’encouragement du ministre Kouaro Yves Chabi)

Kouaro Yves Chabi, Ministre en charge des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle

A moins de 24h de l’examen du Brevet d’études du premier cycle (Bepc) session de juin 2022, le ministre en charge des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle Kouaro Yves Chabi a adressé un message d’encouragement aux candidats retenus pour cet examen.

Que dit le ministre : C’est avec une grandesatisfaction que le ministre Kouaro Yves Chabi s’est adressé aux candidats en cette veille de la composition de la phase écrite de l’examen du Bepc, session de juin 2022. Une satisfaction surtout due aux nombreux efforts consentis par le Chef de l’Etat Patrice Talon puis à l’engagement des partenaires sociaux à s’accorder aux violons du gouvernement pour garantir une année apaisée aux apprenants. « Je me réjouis particulièrement de la tenue de cet examen du BEPC, session de juin 2022 car il représente, aux yeux du gouvernement tout entier, et aux yeux de son Chef, le Président Patrice Talon, le symbole de notre capacité collective à faire preuve d’abnégation et de discipline quand il s’agit de l’avenir de nos enfants. A l’occasion, j’exprime mes encouragements à nos partenaires sociaux pour leur sens élevé de sauvegarde des intérêts supérieurs de la nation, à cet égard », a-t-il dit dans son message. A l’endroit des candidats, le ministre les a exhortés à l’assurance. « Je vous souhaite une bonne chance et vous réaffirme que le Bepc est un examen et non pas un concours. Les épreuves auxquelles vous serez soumis sont forcément et assurément du niveau du candidat moyen », a-t-il rassuré.

Que retenir des cas de fraude et tricheries qui seront détectés : Le bon déroulement d’un examen passe également par la prise de conscience et la discipline des acteurs impliqués dans son organisation. Et c’est l’adresse du ministre Kouaro Yves Chabi aux chefs de centres, surveillants de salles et autres personnes impliquées dans l’organisation de cet examen. « J’en appelle à votre conscience professionnelle afin qu’il n’y ait aucune tentative de fraude ou de tricherie organisée lors du déroulement de l’examen. En tout état de cause, toutes les dispositions sont prises par mon cabinet pour mettre hors d’état de nuire tous ceux qui tenteraient de s’adonner à cette basse besogne », a prévenu le ministre.



Que retenir du Bepc 2022 : Sur le plan national, ils sont cette année, au nombre de 119. 746 inscrits dont 57.708 candidats de sexe féminin, soit un pourcentage de 48,20% et 62.038 candidats de sexe masculin, soit un pourcentage de 51,80%, contre un total de 145.959 l’année dernière, d’où une baisse de 26.213 candidats, qui traduit un taux de régression de 17,96 %. Les candidats composeront dans 211 centres contre 234 centres en 2021, soit une réduction de 23 centres de composition.

Rastel Dan