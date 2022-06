Supposée infiltration des djihadistes à Cotonou: Les auteurs de cette rumeur présentés au procureur

Vues : 2

Soumaïla Allabi Yaya, Directeur Générale de la Police Républicaine

Les faits : Interpellés suite à la diffusion des fausses informations annonçant l’entrée des djihadistes dans la ville de Cotonou, deux présumés auteurs ont été présentés au Procureur de Cotonou ce mardi 7 juin 2022. L’un d’entre eux est un élu local de Vakon dans la commune d’Akpro-Missrété. A travers un audio publié sur les réseaux sociaux, ils ont annoncé l’infiltration des groupes et mouvements terroristes à Cotonou. C’est ainsi qu’ils ont demandé aux populations de ne plus sortir de 18h à 6h. Cette nouvelle selon la police républicaine a semé une vraie psychose au sein de l’opinion publique. Le Directeur Générale de la Police Républicaine Soumaïla Allabi Yaya a fini par démentir la rumeur. L’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) a interpellé les présumés auteurs à la base de la diffusion de cette fausse information. Selon les informations, le premier a été interpellé le 31 mai dernier et le second le 1er juin 2022.

Les risques qu’ils encourent : Dans la loi n°2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin, les faits de diffusion de fausses informations par voie de moyens électroniques ne sont pas expressément punis. Les sanctions appliquées aux prévenus pourraient alors faire jurisprudence en cette matière.

Assise Agossa