An 1 de Talon 2 /Secteur cadre de vie et développement durable : José Tonato dévoile les grandes avancées  obtenues

José Tonato, ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable

En quoi les divers chantiers entrepris par le Gouvernement du Président Patrice Talon? Quelles sont les initiatives prévues pour venir à bout de l’inondation au Bénin ? Quelles sont les perspectives dans le secteur du cadre de vie et du développement durable et que retenir de l’An 1 du second mandat du Président Patrice Talon dans ce secteur ? Face à cette multitude de questions que le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable José Tonato, a exposé les avancées et la révolution qui s’opèrent dans le domaine. Il était sur la télévision nationale Ortb ce mercredi 01 juin 2022.

Que retenir des actions menées dans le secteur du cadre de vie et du développement durable : Le Président Patrice Talon s’est lancé dans une vaste politique d’amélioration du cadre de vie et l’aménagement équilibré du territoire. Cela explique les investissements massifs consentis dans ce secteur à travers divers projets en cours. « Le programme du logement se poursuit, l’assainissement également se poursuit à travers le programme Asphaltage dans Cotonou et dans les principales villes du Bénin », déclare le ministre qui ajoute que ces infrastructures permettent l’amélioration de la mobilité humaine à travers la libre circulation des personnes et des biens et de la dynamisation de l’économie. Sur le projet de l’asphaltage des voies, le ministre José Tonato a donné des précisions. « Nous avons prévu dans la phase A, 195 km sur 9 villes et nous avons fait 205 km, donc plus que ce qui est prévu malgré les difficultés comme la pandémie qui est impacté par l’arrêt des industries », précise-t-il en promettant qu’en 2026, Cotonou sera définitivement hors de l’eau. « Nous sommes aujourd’hui en mesure de gérer les inondations dans la moyenne acceptable», complète-t-il. Pour le ministre du cadre de vie et du développement, le plan d’assainissement vient consolider l’asphaltage c’est pourquoi il n’y a pas une seule voie asphalté sans son réseau d’assainissement. Selon le ministre Tonato, le gouvernement ne compte pas rester sur les 205 km de voie construite. Le ministre ajoute que le PAPC va apporter 50 km supplémentaire et la phase B du projet asphaltage qui est également en appel d’offre va apporter encore 100 km de nouvelle voie. « En cinq ans on a aménagé plus de voie que dans les trente dernière années » acclame-t-il pour dire que c’est cela la performance du PAG du gouvernement.

Est-ce que les logements en cours de construction sont accessibles aux béninois moyens : « C’est d’abord accessible aux béninois moyens et ensuite accessible aux revenus faibles. Nous avons à peu près 20% des logements qui sont en cours de constructions coutant la même chose que les logements économiques et l’Etat choisit de subventionner une partie de ces logements pour permettre aux plus pauvres d’y accéder», a indiqué le ministre José Tonato en ajoutant que c’est la première fois en Afrique et dans les pays en développement de voir un Etat rentrer dans un programme de logements sans apport initial. Le ministre profite pour informer qu’avec ces logements sociaux, le locataire peut rentrer juste avec un mois de logement et sans caution. Il ajoute que si le locataire paye régulièrement son loyer pendant 17 ans, il devient le propriétaire de cet habitat. Le ministre José Tonato a également expliqué au cours de cet entretien que les personnes qui sont à 3 ans de leur retraite peuvent également avoir accès à ces logements. Pour lui, il suffit d’honorer le payement du loyer. Le ministre du cadre de vie a fait savoir que ce n’est pas seulement le site de Ouèdo qui est en cours de construction. « Nous avons également lancé 250 logements à Parakou et près de 200 logements à Porto-Novo », a dévoilé le ministre. Ces logements qui sont moins nombreux n’inquiètent pas le ministre. A le croire, la construction des 3mille logements peut être effective si il y a avait de terrain. Le ministre ajoute que son ministère ne désespère pas et qu’il continue de chercher. A le croire, les chefs-lieux de certaines communes doivent également bénéficier de ce joyau. Il poursuit que ce n’est pas seulement la construction mais aussi la vente puisque l’Etat a fait des prêts pour pouvoir construire ces logements.

Que retenir de l’évolution des infrastructures marchandes en construction : « Les travaux avancent. Je vous avais dit que c’est zéro éléphant blanc » rassure le ministre du cadre de vie et du développement José Tonato qui ajoute que les dispositions sont prises pour arriver à terme de ces construction peu importe les difficultés qui adviendraient. « Sur les 9 marchés, c’est environ 7000 places que nous avons relevées. Nous avons anticipé sur le développement malgré le coût élevé des marchés », a laissé entendre le ministre. L’autorité gouvernementale apaise en revanche les populations dont la construction n’a pas encore démarré. A le croire, 6 marchés ont été arrêtés en raison de l’incompétence des entreprises en charge. « Les marchés régionaux à Natitingou, Glazoué, Azovè, Ouègbo et Pahou qui sont en cours. Nous sommes dans une gestion proactive. Nous faisons face aux difficultés avec responsabilité.» a-t-il indiqué.

A propos de la gestion des déchets : Interrogé sur la question de la qualité de l’intervention de la de la SGDS, le ministre a fait savoir qu’il n’y a pas d’action sans difficulté. « La question de la salubrité et de la propriété est une question capitale pour le chef de l’Etat. L’amélioration du cadre de vie avec les voiries est arrivée pour justifier tout cela. C’est une planification dynamique, prospective qui s’adapte à nos problèmes », affirme-t-il. L’intérêt de cette réforme, ce n’est pas simplement pour la gestion de la salubrité, mais aussi de l’entretien des engins de traitement et de la gestion des stations d’eau d’usage de construction à Sèmè-Kpodji et Abomey-Calavi. C’est un travail de longue haleine qui n se fera pas en un clin d’œil. C’est pourquoi le gouvernement, a martelé le ministre, est en train de mettre en place un numéro vert pour recueillir les doléances. Pour lui, la salubrité, gestion des déchets et assainissement, c’est la création d’emploi. « Plus de 150 PME ont été recrutés dans Cotonou, Porto-Novo, Sèmè-Kpodji, Abomey-Calavi et Ouidah. C’est du travail que la SGDS a donné », a-t-il dit avant d’aborder l’usage des sachets plastiques, malgré tout l’arsenal juridique existant. Selon lui, il faut que la sensibilisation pour le changement du comportement accompagne la réforme de façon intensive. « Si vous n’avez pas une démarche pour que les sources d’approvisionnement soient gérées, les gens vont continuer à les utiliser. Il y a une feuille de route qui se met en place. Nous avons agréé des laboratoires, des opérateurs et des producteurs pour importer le sachet biodégradable. Mais nous avons une forte pression de sachets non-biodégradables que nous sommes en train de gérer avec les ministères du commerce et des finances. Notre objectif, c’est d’assécher les sources d’approvisionnement », soutient-il.

La question du changement climatique : A ce niveau, il cite la protection côtière, l’amélioration du cadre de vie, la lutte contre la pollution atmosphérique, l’assainissement des plans d’eau, le reboisement, le programme forêt classée, l’aménagement des airs protégés et la conservation de la biodiversité. Ce sont entre autres nombreux projets du gouvernement. « Il n’y a pas un seul projet qui n’a pas eu d’impact d’étude environnementale et sociale. Avant c’était les projets financés par les partenaires qui avaient l’exigence du certificat de conformité environnementale pour les décaissements. Tous les projets du PAG ont l’obligation d’avoir l’étude d’impact environnemental, certificat de conformité environnemental et social et la PGES », souligne-t-il. S’agissant du projet Waka (Grand-Popo), il fait remarquer que c’est un projet sous-régional qui ne dépend pas que du Bénin. C’est un projet qui est piloté par deux pays, le Togo et le Bénin. A ce niveau également, la protection côtière aura lieu. « Nous sommes en train de passer aux peignes fins les lotissements qui sont en cours dans les 77 communes du Bénin. Nous allons aujourd’hui vers d’autres lois sur l’environnement. La loi sur le changement climatique, la loi sur le Littoral. Bientôt le Conseil béninois du développement durable sera mis en place dont l’une des missions sera la vérification et la supervision des structures qui vérifient les normes et les qualités dans notre pays dans plusieurs domaines », a-t-il précisé. Le ministre Tonato est revenu sur les travaux qui vont bientôt démarrer au niveau du stade de l’amitié. « C’est tout le stade qui va être en travaux, mais pas dans la même période. Notre objectif, c’est que dans le mois prochain, on fasse la remise de terrain et que les travaux démarrent. Notre pays doit être reconstruit. Dans le troisième trimestre de l’année, va démarrer la galerie marchande et la piscine beaucoup plus tard », a informé le ministre.

Assise Agossa