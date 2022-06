2021-2026 : La santé au cœur du second quinquennat de Talon

Vues : 4

Benjamin Hounkpatin, Ministre de la santé

Quelle sont les actions du gouvernement dans le domaine de la santé ? A quand la livraison des infrastructures hospitalières ? Voilà autant de préoccupations que le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin a passé au crible sur l’émission spéciale de la télévision nationale Ortb le mardi 31 mai 2022.

Quelles sont les réformes engagées depuis 5 ans dans le domaine de la santé: Le bien-être du peuple béninois est très préoccupant pour le chef de l’Etat. Au début de son second quinquennat, il a prévu plusieurs projets dans son programme d’action afin de permettre aux populations de bénéficier des soins sanitaires. Selon le ministre, ces réformesont été identifiées à la suite du diagnostic posé par la commission technique en charge des réformes au niveau du secteur, et qui a pris en compte 4 volets. « D’abord, il y avait eu une réforme au niveau de la gouvernance du système de santé, ensuite il y a eu la mise en place d’un environnement favorable au développement du secteur pharmaceutique et la troisième réforme portait essentiellement sur le partenariat public-privé et la création d’un environnement favorable et propice à l’investissement et enfin il fallait créer une offre de soin de qualité », a-t-il énuméré. Le ministre de la santé poursuit que pour pouvoir assurer ces réformes, le ministère a mis en place un environnement aussi bien de structures que de changements au niveau législatif. « En matière de structure, il y a eu la création de l’autorité de régulation du secteur de la santé. Cette autorité qui doit en fait veiller à la réalisation du droit à la santé, à l’offre de soin de qualité à la population. La deuxième réforme majeure en termes de structures crée, c’est la création de deux conseils. Le conseil national pour les soins de santé primaires et le conseil national pour la médecine hospitalière », a-t-il précisé. Selon le ministre, la base du système éducatif est constituée par ces deux entités, « les soins de santé primaires et la médecine hospitalière ». Pour Benjamin Hounkpatin, l’ensemble de la structuration du ministère de la santé avec la création de 4 nouvelles agences ont été reformés. Il s’agit à l’en croire de l’agence nationale des soins de santé primaires qui est l’un des socles, l’agence béninoise de régulation pharmaceutique, l’agence des infrastructures sanitaires de l’équipement et de la maintenance, dimension fondamentale pour l’offre de soins de service de qualité et enfin la création de l’agence de contrôle de la qualité des produits de santé et de l’eau. « Sans produits de santé de qualité, il n’y a pas de soins de qualité », a-t-il souligné pour dire que c’est la création de l’ensemble de ces structures qui ont servi de socle pour les réformes.

À quand l’inauguration de l’hôpital de zone Savè-Ouèssè : Le ministre Benjamin Hounkpatin a exposé l’évolution des sites d’hôpital dans plusieurs communes du Bénin. S’agissant de la zone sanitaire de Savè-Ouèssè, il a rassuré les populations de ladite zone qu’elles pourront bientôt bénéficier de fruits du joyau que le Gouvernement est en train de leur offrir. « La population de Savè tient une place particulière dans le cœur du chef de l’Etat. Et donc, c’est tout naturel qu’il veille personnellement à l’avancée de ce projet. Les choses évoluent bien. J’ai eu l’occasion encore dans le cadre du suivi de faire une réunion avec l’ensemble de l’équipe qui travaille sur ce chantier à la suite d’une descente inopinée au décours d’une mission à Parakou et j’ai pu constater l’évolution des travaux » rassure le ministre avant d’ajouter que le taux d’exécution physique des travaux pour le volet génie-civile dépasse 91%. « Nous espérons que d’ici la fin du mois de juin-juillet, tout le volet génie-civil sera terminé. Il y a quelques travaux qui sont encore en cours de finition et qui vont être totalement terminés pour le 30 juillet » déclare Benjamin Hounkpatin, ajoutant que c’est ce qui a été conclu avec toutes les entreprises qui sont sur le chantier. Il poursuit que le volet équipement est également lancé avec la partie saoudienne et rassure que d’ici la fin de l’année 2022 ou au plus grand tard le premier trimestre de l’année 2023, tous les équipements seront livrés et installés. « Nous allons pouvoir avoir l’occasion d’inaugurer cet hôpital pour la zone sanitaire de Savè-Ouèssè d’ici le premier trimestre 2023 et nous allons vous y inviter » promet-il.

Que retenir des lois votées dans le secteur : « Lorsqu’on met en place des réformes et qu’on ne veut pas qu’elles durent le temps de votre passage, il faut forcément mettre en place le cadre juridique et institutionnel qu’il faut pour les asseoir » a laissé entendre le ministre pour dévoiler que 5 textes législatifs actuellement servent de socle pour l’ensemble des réformes. « Dans un premier temps, en 2020 déjà l’Assemblée a voté et le Chef de l’Etat a promulgué la loi portant protection de la santé des personnes au Bénin qui est le fondement même de ce que nous sommes en train de faire. Cette loi définit tout et prévoit même le volet assurance maladie. Le deuxième texte de loi qui était majeure est la loi qui permet de réglementer les activités pharmaceutiques. En 2022, nous avons eu 2 textes majeurs qui ont été votés. Le premier texte concerne l’hygiène publique. Et sur la table des députés actuellement, nous avons un texte fondamental qui régit l’exercice en clientèle privée. Et aujourd’hui avec ce texte de loi que nous sommes en train de mettre en place, nous allons permettre au secteur privé de s’épanouir, de mieux assurer sa fonction d’accompagnement de l’Etat pour l’offre de service des soins de qualité à la population » a expliqué le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin.

Quid de la loi sur les grossesses : Il y a quelques mois, la polémique de l’avortement volontaire a flairé le quotidien des béninois. Le ministre de la santé n’est pas resté indifférent face à cette question. A le croire, près de 60 % des jeunes filles de moins de 18 ans tombaient enceinte sans le vouloir et la majorité avaient recours aux interruptions volontaires de grossesse dans des conditions désastreuses. « Le Gouvernement a jugé utile de procéder à la modification de l’article 17 de l’ancienne loi qui existait pour que nous puissions créer un environnement qui permette aujourd’hui de mieux réglementer, de mieux nous assurer que les femmes ne vont plus mourir dans des conditions désastreuses du fait des avortements réalisés dans de mauvaises conditions »apaise Benjamin Hounkpatin. Le ministre affirme lors de cet entretien que cette loi n’a pas été votée pour encourager l’avortement mais plutôt contribuer à sauver ces vies. Selon lui, 20 % des décès maternels sont liés aux avortements clandestins. Le ministre a ensuite rassuré que le Gouvernement a eu à mettre en place d’autres dispositifs. « La planification familiale deviendra bientôt gratuite pour permettre de prévenir les grossesses non désirées. Nous allons mettre en place le nécessaire avec les autres départements ministériels qui vont accompagner notamment le Ministère des affaires sociales, le Ministère de la justice et autres pour que nous puissions faire en sorte que nos jeunes filles ne meurent plus dans ces conditions désastreuses ».

Quels sont les projets phares qui seront réalisés dans le PAG ?

S’agissant du programme d’action du gouvernement, le ministre de la santé a révélé que le Gouvernement a adopté de nouvelle stratégie de santé communautaire. Selon lui, le Bénin aura désormais des relais communautaires et des agents de santé communautaires qui seront recrutés pour que les populations puissent avoir les conseils nécessaires pour que la maladie ne survienne pas. « Dans le PAG, nous avons prévu de réhabiliter ou de construire carrément à nouveau des infrastructures sanitaires périphériques aussi bien au niveau des centres de santé périphériques que des hôpitaux de zone et des centres hospitaliers départementaux », a informé le ministre concernant le premier chantier. En ce qui concerne le deuxième chantier, le ministre a insisté sur la santé mentale. « Si vous allez à jacquot, le spectacle n’est pas reluisant. Et c’est pour cela que le Gouvernement a identifié aujourd’hui la construction de cet hôpital universitaire psychiatrique à Allada dans un environnement calme et propice qui va permette d’offrir des soins de qualité à nos compatriotes qui souffrent de ces troubles mentaux. Nous avons déjà parlé du CHU de Togbin. Nous avons également la construction d’un laboratoire de contrôle de qualité des produits de santé et de l’eau. Nous avons également la construction d’un centre d’opération d’urgences de santé publique », notifie Benjamin Hounkpatin pour énumérer les projets du gouvernement. Le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin a également abordé le volet ARCH qui est en train d’être généralisé. « Les infrastructures sanitaires que nous avons par rapport au panier de soins que nous avons par rapport à l’ARCH vont permettre d’offrir l’ensemble de ces soins aux populations. Avec ce que nous avons déjà c’est possible, mais en plus avec ce que nous envisageons dans le futur vous pouvez être rassurés que l’ensemble de ces infrastructures va permettre d’offrir le paquet de soins de base qui a été défini aussi pour l’ARCH que l pour l’assurance maladie obligatoire pour nos populations » rassure le ministre sur ce point.

Covid-19 au Bénin : Le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin a aussi abordé la covid-19 au Bénin. « La COVID-19 n’est pas terminée dans le monde et au Bénin ce n’est pas terminé » avertit le ministre avant de remercier les agents de santé qui ont contribué à la maitrise de cette pandémie. Il ajoute que le Bénin est actuellement dans une accalmie avec la stratégie qui a été mise en place pour les soins le dépistage la vaccination. , nous avons aujourd’hui une accalmie. Nous sommes aujourd’hui à moins de deux cas actuellement, mais attention, il faut faire très attention, nous restons très vigilants. « Nous veillons à ce que les règles qui ont été édictées par le Gouvernement soient strictement respectées car comme vous l’avez constaté dans d’autres pays, cela repart de plus bel. Et nous veillons à ce que les dispositions en cours soient strictement respectées » rassure le ministre en ajoutant que la vaccination au covid-19 a abouti à 35% de couverture. « Aujourd’hui, les citoyens qui ont besoin de service de vaccination de COVID vont dans les services habituels de vaccination et peuvent l’avoir. Nous avons également réglementé les voyages. Nous avons aujourd’hui un passe vaccinal qui est international, qui passe en Europe, aux Etats-Unis, partout dans le monde et qui nous permet d’avoir cette crédibilité pour faciliter les échanges entre nous et l’extérieur », a-t-il laissé entendre.

Assise Agossa