Réaction suite à la tournée gouvernementale face à l’inflation: L’opposition contre-attaque : « La gestion de la crise est plus que médiocre », selon le MPL

Le président du MPL, Expérience Tébé

Le président du MPL, Expérience Tébé dénonce « Le gouvernement a fait une ballade de santé »

Le MPL réclame la réduction du train de vie de l’Etat, la diminution des salaires des ministres…

Le président du Mouvement Populaire de Libération (MPL), Expérience Tébé, était l’invité de « Zone Franche » de Canal 3 le dimanche 29 mai 2022. Au cours, de l’émission, il a apprécié la gestion de la crise par le gouvernement, la qualifiant de « médiocre ». Il a aussi dévoilé des chances que son parti a pour les législatives de 2023 qui se pointent à l’horizon.

Ce qu’il faut savoir : Sur la flambée des prix des produits de grande consommation qui a affecté le panier de la ménagère malgré que le pouvoir d’achat n’ait pas accru et la bactérie de mesures prises par le gouvernement pour contenir cette crise économique aux sources multiples, le président du MPL pense que cette crise est mal gérée. « La gestion de la crise est plus que médiocre. Si nous nous étions aux commandes et on fixait les prix, le minimum à faire, c’est de nous arranger pour qu’ils soient respectés », a-t-il dit. Selon lui, le premier signal fort que le gouvernement devrait annoncer, c’est la réduction du train de vie de l’Etat. Il pense qu’on peut passer à la diminution des salaires des ministres pour montrer sa compassion à l’endroit des gouvernants. « Le gouvernement n’arrive pas à nourrir son peuple », se désole-t-il avant de préciser que c’est la politique du gouvernement qui permet aux populations de vivre. « Les producteurs manquent d’engrais vivriers. Ils sont plus chers que les engrais utilisés pour le coton et ce n’est même pas disponible. » s’indigne l’invité de Canal 3.

Comment assurer la sécurité alimentaire au population : « Il faut qu’on puisse aller à l’autosuffisance alimentaire et diminuer un peu les cultures de rente, repenser de fond en comble, la politique sociale, les mesures à prendre pour juguler la crise », propose l’acteur politique. Car, ajoute-t-il « nous courons tout droit vers les situations difficiles ». Il a fait savoir que son parti s’est lancé dans une tournée bien avant celle organisée par le gouvernement pour s’enquérir de la situation réelle sur le terrain. « Nous avons voulu aller au contact de tous nos concitoyens pas seulement nos militants pour pouvoir prendre la mesure de la situation et mieux l’apprécier et surtout parfaire les propositions », rappelle l’invité de l’émission après avoir parcouru 8 départements. Leur démarche, a tenu à préciser Expérience Tébé était différente de celle du gouvernement. « La démarche, c’est que nous avons élaboré un questionnaire pour prendre l’avis des citoyens. 99% des gens que nous rencontrés ne sont pas informés que le gouvernement a fait une tournée. Les 1% qui ont entendu à travers les médias disent qu’ils n’ont pas vu. Ils sont allés à la rencontre de leurs militants », a-t-il martelé. Il a aussi fustigé la démarche du gouvernement qui pour lui, ne rime à rien. « C’est une ballade de santé. Peut-être que certains ne connaissent pas des localités et ils ont profité de l’occasion », déplore le président du MPL.

Sur les législatives de 2023 : « Nous avons décidé de mettre le cap sur 2023 quels que soient les aléas. Lorsqu’on est dans un combat politique, il faut appréhender tous les contours, il faut être stratège et anticipatif » affirme l’opposant. Il dénonce le code électoral, le seuil de représentativité des 10%, la caution et le quitus fiscal. « Nous avons intérêt quelles que soient les difficultés, de trouver les stratégies pour les surmonter. Et non attendre la bonne foi du gouvernement à revenir sur les conditions plus souples. Lorsque le président Talon a voulu compétir, il n’a pas exigé qu’on lui refasse le code. Il a pris les mesures pour affronter ce code et il a pu s’en sortir. Il nous revient de trouver des moyens pour affronter le dispositif qu’il a mis en place », pense-t-il.

Alban Tchalla