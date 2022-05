L’opposant Iréné Agossa à propos du retour des troupes  béninoises du Mali : « Le Bénin doit prendre position »

Vues : 3

Iréné Agossa, Président du parti Restaurer La Confiance (RLC)

L’opposant béninois Iréné Agossa, président du parti Restaurer La Confiance (RLC) se réjouit de la décision récemment prise par le gouvernement de retirer ses troupes du sol malien. Invité le lundi matin de Canal 3, il estime que les relations entre la France et le Mali étant ce qu’elles sont aujourd’hui, le Bénin doit prendre position pour que ses militaires ne soient pas pris entre deux feux à un moment donné.

Ce qu’il dit : « Je pense que le gouvernement est en train de voir tout ça », affirme l’acteur politique. »Selon Iréné Agossa, il existe en effet, un risque de laisser les troupes béninoises sur les terrains de mission de paix. Et comme risque majeur, il dit craindre que celles-ci pourraient ’être d’abord prises pour des adversaires et seront coincées dans une telle situation. « Si nous sommes là-bas et que nous ne répondrons plus à ces accords, il est normal que nous commençons par préparer le retour de nos troupes », a-t-il justifié.

Il reste que le président Iréné Agossa ne doute pas que la présence au Bénin des troupes qui sont en mission au Mali apportera de souffle nouveau pour faire face à la situation au nord du pays.

Entre les lignes. Ils sont près de de 400 militaires attendus du Mali, selon des sources militaires. Le gouvernement di Bénin a annoncé sa décision à travers une note adressée au Secrétaire général des Nations–Unies. Une première vague sera accueillie au plus tard le 05 Novembre 2022. La seconde vague courant novembre 2023. Selon les mêmes sources, il s’agirait de 250 troupes infanterie, basées àSènou et de 140 policiers basés à Kidal sur le territoire malien. Ils y ont été engagés pour laMission des Nations-Unies pour le Mali (MINUSMA). Dans la situation actuelle du Mali où le pays conduit par une junte s’est débarrassé de certains accords qui le liaient aussi bien sur le plan sous régional qu’international, Iréné Agossa trouve tout à fait logique que le gouvernement béninois prenne la décision de revisiter ces accords.

Christian Tchanou