Soutenance de thèse à l’Université d’Abomey-Calavi: Hubert Hounwénou décroche son doctorat en Sciences du langage

Vue d’ensemble de l’impétrant avec les membres du jury

Le département de la Linguistique de l’Université d’Abomey-Calavi a enregistré un nouveau docteur. Il s’agit de Hubert Djogué Hounwénou qui a soutenu sa thèse de doctorat le vendredi 13 mai 2022 dans la salle de conférence de l’Ex-Flashs du campus d’Abomey-Calavi.

Comment : « Sémiotique du développement du tourisme en milieu Waama au Bénin : Esquisse d’une stratégie de communication au service d’une industrie touristique ». C’est le thème de recherche qui a valu le grade de docteur à Hounwénou Hubert Djogué. Il a soutenu sa thèse soutenue devant un jury composé de quatre membres, en option Sciences du langage et de la communication. Après avoir défendu les fruits de ses travaux de recherche, il a été élevé au rang de docteur de l’Université d’Abomey-Calavi avec la mention très honorable.

Quel est l’intérêt des travaux de recherche : Son travail scientifique a permis d’aller à la découverte de plusieurs patrimoines matériels et immatériels du milieu Waama qui ont été analysés afin d’être valorisés. L’objectif visé par l’impétrant en choisissant ce sujet, est d’induire une véritable industrie touristique au Bénin. « J’ai essayé de capitaliser les attraits touristiques qu’il y a dans le milieu Waama et qui traversent quatre communes du département de l’Atacora. Il s’agit de la commune de Kouandé, Natitingou, Toukoutounan et Tanguiéta », fait savoir le nouveau docteur Hubert Djogué Hounwénou. Son travail a consisté à inventorier les patrimoines matériels et immatériels de ce milieu. « J’ai analysé ces patrimoines pour pouvoir relever les valeurs, donner les sens que cela revêt, mais également proposer une stratégie de communication pour leur valorisation. Le tourisme aujourd’hui est au cœur du développement et au Bénin, avec tout ce que fait le gouvernement, c’est une manière de contribuer au développement touristique », précise-t-il avant d’ajouter « nous avons découvert des grottes, des sites métallurgiques, chutes d’eau et les cascades ». Dans son document, le nouveau docteur a proposé un circuit touristique pour mieux valoriser les patrimoines du milieu Waama. Satisfait, l’impétrant a salué tous ceux qui ont contribué à la réussite de son travail de recherche et plus particulièrement les membres du jury.

Alban Tchalla