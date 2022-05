Handball Amateur : La Fédération noue un partenariat avec Nobila Assurances

Le président Sidikou Karimou et le Dg de Nobila assurances s’échangent ici les parapheurs net

Avec le nouveau comité exécutif de la fédération béninoise de Handball, c’est des actions innovantes pour sécuriser encore plus les pratiquants. Cette fois-ci, Karimou Sidikou et ses collaborateurs ont décroché un partenariat important. En effet, il y a eu le Lundi 16 mai, à l’hôtel Nobila, une cérémonie de signature d’accord entre Nobila assurances et la fédération béninoise de Handball. C’est Sidikou Karimou qui a représenté la fédération tandis que le partenaire assureur lui, l’a été par André Azibli. Les deux hommes qui ont apposé leur signature pour officialiser cet accord ont tenu dans un premier temps à expliquer les tenants et les aboutissants de ce partenariat. «Nous sommes heureux de l’aboutissement des négociations entre les deux parties», a d’abord fait savoir le président Karimou avant de remercier le tout nouveau partenaire officiel de la fédération pour le handball amateur et son directeur général qui selon lui, montre à travers ce partenariat «le premier pas en assurant toutes ces équipes et aussi les équipes nationales pour les déplacements officiels». Opérant ce partenariat, Nobila Assurances Bénin qui se retrouve dans les valeurs que prône la Fbhb à savoir, le respect, la performance, la culture de l’excellence, l’équité, renforce ainsi sa stratégie de sponsoring sportif au Bénin. «Nous comptons sur les actifs sportifs, les clubs, les journalistes pour faire de ce partenariat, une réussite et surtout, faire la promotion de Nobila Assurances sur le marché béninois», a laissé entendre le Directeur général, André Azibli qui va renseigner sur sa structure : « Nobila Assurances Bénin est une compagnie d’assurance qui se positionne sur le marché béninois pour apporter un meilleur, de la satisfaction, le respect des engagements qu’il faut vis-à-vis des assurés et des bénéficiaires. Elle a quitté le Groupe Saar-Assurances et est devenue autonome en elle-même et se positionne sur le marché béninois dans le domaine des dommages et assurances des personnes. Ses produits essentiels sont, entre autres, l’automobile, assurance voyage et évacuation sanitaire, tous risques chantiers, transports, multirisque habitation, individuelle, accidents, etc. Ses cibles sont les individus, les sportifs, les sociétés, les industries, la responsabilité civile, etc ».

Anselme HOUENOUKPO