Patrice Talon à propos du salaire des députés et autres: « Les dépenses du parlement sont suivies…»

Le chef de l’État, Patrice Talon a, lors de la rencontre avec les syndicats et patrons d’entreprise, abordé la question d’une prétendue augmentation du salaire des députés. Pour lui, le salaire des députés n’a pas augmenté. Une fois que les ressources sont tracées, explique-t-il, les dépenses sont suivies et les revenus sont transparents au niveau du parlement. Car, la meilleure gouvernance permet une meilleure utilisation des ressources. « Nous n’avons pas augmenté le budget du parlement. L’ensemble des ressources dont disposait le parlement, on l’a reconduit et parce que je vous ai dit une chose, la meilleure gouvernance permet une meilleure utilisation des ressources », fait-savoir. Il soutient qu’au lieu de dilapider des milliards à acheter des choses qui n’existent pas, à payer des prestations fictives, à voyager, aller n’importe où, il vaut mieux que ces ressources soient utilisées de manière traçable à donner des revenus formels aux gens. « Le bureau du parlement qui était là avant celui-ci, et ceux qui sont là également aujourd’hui sont dans cette même dynamique où les ressources sont tracées, où les dépenses sont suivies et les revenus sont transparents », a rassuré Patrice Talon. Il s’interroge sur la question de savoir pourquoi les gens disent qu’ils gagnent 1 million, mais il a 2 millions ou 1 million et demi par ailleurs de détournements, de plein de choses et consorts. Pour le chef de l’État, il faut mettre de l’ordre pour avoir une gestion transparente des fonds publics. « Quand nous assainissons, ça nous permet d’avoir une transparence dans la gestion, ça permet aux gens d’avoir des revenus légaux. Et ça nous permet de faire des économies par ailleurs pour l’ensemble du pays », a-t-il précisé.

Alban Tchalla