Agassa-Godomey: Le CV Paulin Aplogan implante le CPS local

Le nouvel espace-relais du Centre de promotion sociale

Le Centre de promotion sociale (CPS) d’Abomey-Calavi dispose désormais d’un Centre-relais à Agassa-Godomey pour la généralisation de ses services au profit des populations des autres arrondissements de cette commune. C’est l’œuvre du chef du village d’Agassa-Godomey, Paulin Aplogan qui sur fonds propres, a œuvré pour la construction du bâtiment qui servira de cadre aux activités de cette structure déconcentrée du ministère en charge des Affaires Sociales. La cérémonie de remise du joyau a eu lieu le vendredi 29 avril 2022, en présence des autorités locales et communales, des responsables du centre et des habitants, sages et notables de la localité.

Les habitants de Agassa-Godomey, Kpanroun, Zinvié, Akassato et autres pourront désormais bénéficier à proximité, des actions du Centre de promotion sociale d’Abomey-Calavi. Il s’agit des activités d’éducation des jeunes, de sensibilisation et d’accompagnement en matière de santé sexuelle et reproductive, de Violences Basées sur le Genre (VGB) et de prise en charge des personnes vulnérables. Le centre a un nouveau cadre à Agassa-Godomey pour l’offre de ses prestations. Le bâtiment qui servira d’espace relais est construit et offert au CPS par le Chef de village, Paulin Aplogan. Il est composé de plusieurs bureaux et salles de réunion, d’un secrétariat et d’une cantine pour les enfants. Pour le donateur Paulin Aplogan, la mise en service de ce joyau est un défi pour soulager les peines des populations d’Agassa-Godomey et des localités environnantes peinées de se rendre au siège du Centre de promotion sociale (CPS) d’Abomey-Calavi, sis à Calavi-Kpota, pour bénéficier de ses services. « J’ai à cœur le bien-être de mes administrés et je pense sérieusement au développement d’Agassa-Godomey », a-t-il souligné avant d’exhorter les autres autorités locales à lui emboiter les pas. « J’invite les autres chefs villages à trouver un cadre pour bénéficier de ce que le gouvernement fait à travers les centres de promotion sociale », ajoute-t-il. Un geste salutaire qu’apprécie à sa juste valeur, la Conseillère communale, Edmonde Tagnonnanon Fonton. Pour elle, l’initiative vient à point nommé parce que la population souffre énormément de l’absence de ce centre. « Mettre ici un centre de relais, c’est faciliter la tâche aux populations. Je remercie le Conseil local qui a fait ce grand effort de mobilisation des ressources », a-t-elle dit tout en adressant son satisfécit au Maire d’Abomey-Calavi, qui a facilité les dossiers administratifs pour l’aboutissement de ce projet. Pour finir, elle a précisé que la mise en service de ce centre s’inscrit parfaitement dans la vision du Chef de l’Etat qui œuvre pour la promotion et la protection de la femme et des filles. Elle en veut pour preuve la création de l’Institut de la femme (INF). Le représentant du Chef d’Arrondissement d’Akassato, Florentin Salanon, a remercié le donateur et invité les populations à collaborer et à assister les agents du centre dans l’accomplissement de leurs missions qui vont en leur faveur. Edwige Guèdègbé, Chef centre du CPS d’Abomey-Calavi pense qu’avec cette démarche, il y aura une réduction des VBG et des cas de viol sur mineure dans la commune d’Abomey-Calavi. « Nous avons répertorié 38 cas de viols l’année passée pour Abomey-Calavi seule. Nous vous demandons de nous accompagner pour éviter ce nom à la commune », souligne-t-elle. Les agents du CPS aussitôt installés, s’engagent d’ores et déjà à faciliter l’accès des services aux populations.

Alban Tchalla