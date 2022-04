Promotion de la culture entrepreneuriale: L’ONG Agro-Opportunity favorise l’insertion et l’autonomisation des jeunes

Photo de famille à la fin de l’AG

Depuis sa création en 2014, l’Ong Agro-Opportunity s’est assignée de nombreuses missions. Au nombre de celles-ci, l’accompagnement des jeunes créateurs, la valorisation des activités entrepreneuriales, l’emploi dans les métiers porteurs d’avenir, l’immersion, le renforcement des capacités pour l’accès aux financements et biens d’autres. Ce choix des responsables de ladite organisation intervient dans un contexte où l’autonomisation des jeunes diplômés n’est pas du tout reluisante. Pour renverser la tendance, l’Ong Agro-Opportunity mène de nombreuses actions sur le terrain qui consistent à réduire progressivement le phénomène du chômage. C’est dans cette dynamique que les membres actuels de l’Ong ont tenu une Assemblée générale le samedi 2 avril 2022. La séance a eu lieu dans la salle de réunion du cabinet Eur-Afrik Solutions à Cotonou en présence du président de l’organisation, Lambert Fagla Gbossa et des anciens membres, des responsables du cabinet Eur-Afrik Solutions, des chefs d’entreprises et d’autres invités dont des cadres de l’administration publique. Au cours des travaux de cette Assemblée générale, ils ont dressé le bilan du chemin parcouru depuis la création de l’Ong en 2014, avec des perspectives pour sa redynamisation dans le but d’atteindre les objectifs fixés. Selon les responsables de Agro-Opportunity, le désir, c’est de voir d’ici l’horizon 2035, leur organisation devenir une société modèle et exemplaire. Pour cela, ils entendent profiter des opportunités dans les métiers pour résoudre les problèmes de l’autosuffisance alimentaire et du chômage des jeunes. Les acquis de l’Ong dans sa facilité d’insertion, de la promotion de la créativité et de l’accompagnement de la jeunesse ont été exposés. Au cours de ces assises, l’Assemblée a validé le bilan présenté et procédé à l’installation d’un nouveau bureau. Il faut savoir que Agro-Opportunity est une Organisation non gouvernementale à but non lucratif créée en République du Bénin, qui regroupe des jeunes entrepreneurs, des intellectuels aguerris, des jeunes en formation et en fin de formations évoluant à travers le territoire béninois pour le développement durable. Elle se donne pour mission d’accompagner l’insertion professionnelle des jeunes dans les métiers et œuvrer à ce que l’agriculture prenne sa place de secteur de base pour contribuer efficacement au développement du pays.

Assise Agossa