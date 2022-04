Remplacement des démissionnaires: Voici les cinq nouveaux Secrétaires exécutifs tirés

Suite à la démission de cinq Secrétaires exécutifs (SE) précédemment tirés au sort, les maires des communes concernées ont procédé à un nouveau tirage. Au terme de cette opération qui a eu lieu ce jeudi 07 avril 2022 au Palais des congrès à Cotonou, cinq nouveaux Secrétaires exécutifs ont été tirés au sort pour les fonctions techniques et administratives dans les mairies. Il s’agit de Anne Bertille Gnavi pour la commune de Karimama, Jean de Dieu Koudjo à Aguégués et à Zè Bertin Kpakpa. Pour le compte de Pèrèrè et Lalo, il s’agit respectivement de Cyr Ronald Cobalidé et Jean Paul Vognito. Il faut noter que pour le premier tirage, 26 femmes et 51 ont été tirés au sort.

Alban Tchalla