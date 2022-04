Sèmè-podji: La pluie fait  d’énormes dégâts à l’EPP Podji 1

(Les usagers de cet établissement scolaire ont échappé à une catastrophe naturelle )

La toiture d’une des salles enlevée

La pluie de ce matin a laissé un goût amer aux élèves et enseignants du Complexe Scolaire de Podji 1. Cette forte pluie accompagnée de vent violent qui s’est abattue dans la matinée de ce mercredi 06 avril 2022, sur la ville de Cotonou et ses environs a causé d’importants dégâts au Complexe Scolaire de Podji 1. Il s’agit d’un complexe à trois groupes. Cet complexe est un centre d’examen du CEP. Au nombre des dommages, l’on enregistre uniquement des dégâts matériels. Le toit de nombreuses salles du Groupe B dont CI et CP arraché, a volé en éclats.

Les murs de l’école tombés par endroit

La clôture de l’école est détruite. Une situation qui a entraîné visiblement un arrêt des cours. Désemparé de ne pas voir leurs élèves prendre la route de l’école dans les prochains jours pour faute de salles de classes, les directeurs et le corps enseignant appellent à la solidarité et invitent le ministère ainsi que le gouvernement à avoir une attention à leur direction pour la réhabilitation rapide du bâtiment de cette école sinistrée. Sous le choc, l’inspecteur de la Région Pédagogique 34, monsieur GLESSOUGBE Dieudonné accompagné de l’un de ses conseillers pédagogiques s’est dépêché sur les lieux aussitôt alerté par les directeurs du complexe. Tellement touché et déçu, il a parcouru les salles de classes endommagées, sillonné le mur terrassé. Il ajoute après quelques questions de compréhension, la production immédiate d’un rapport accompagné de preuves (photos) à adresser aux autorités à divers niveaux à commencer par la mairie pour l’effectivité de l’examen du CEP. Les usagers de cet établissement scolaire ont ainsi échappé à une catastrophe naturelle pas des moindres ce jour de classe.

