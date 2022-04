Reconnaissance de mérite: Jacques Ayadji fait Vigan des palais royaux des Collines

Jacques Ayadji, président du parti Moele-Bénin

Le président du parti Moele-Bénin, Jacques Ayadji rejoint désormais le rang des « Vigan(s) » du Bénin. Il a été investi le dimanche 3 avril 2022 comme « Vigan » de tous les palais royaux du département des Collines. La cérémonie consacrée à son investiture a eu lieu dans le Palais royal d’Assanté et a réuni les têtes couronnées, sages et dignitaires venus de plusieurs Palais dudit département. A travers les prières et invocations, les dignitaires présents ont validé à l’unanimité cette distinction. Pour eux, Jacques Ayadji mérite cette investiture en tant que digne fils du département des Collines qui ne ménage aucun effort pour apporter sa pierre à sa construction. Son dévouement pour les actions de développement en faveur de ce département, son leadership, sa rigueur dans la gestion de la chose publique et biens d’autres sont à la base de cette reconnaissance de mérite. Les têtes couronnées ont mis un couvre-chef et des sandales nobiliaires à la tête et aux pieds de nouveau « Vigan » avant de lui transmettre une récade, symboles de son nouveau titre dans les palais royaux du département des Collines. « Nous faisons de toi, le « Vigan » de chacun des Palais royaux dont les Rois sont ici rassemblés », a invoqué Dada Vognon Adidekon, roi d’Assanté. Après cette investiture qui permet désormais à Jacques Ayadji d’intervenir dans les différentes cours royales du département des Collines, Dada Vognon Adidékon a fait savoir qu’il est un digne fils de ce département et il a le savoir-être nécessaire pour mériter leur confiance. « Nous te confions désormais la tâche de travailler à l’union des filles et fils de notre département et à son développement », a-t-il martelé. Très ému de cette reconnaissance de mérite des têtes couronnées, Jacques Ayadji a pris l’engagement de ne poser aucun acte qui mettra en difficulté le département des Collines. « Ici ou ailleurs, je ne ferai rien qui puisse salir ce titre qui est désormais le mien. De même, je ne poserai aucun acte qui mette en difficulté le département », a rassuré l’heureux du jour. Le président de Moele-Bénin a saisi l’occasion pour exhorter l’indulgence de ses frères et sœurs des Collines au cas où il ferait d’éventuelles erreurs tout au long de son cheminement.

Alban Tchalla