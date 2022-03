 Wilfried Houngbédji à propos des législatives de 2023: « Le gouvernement œuvre pour des élections inclusives et transparentes » 

Wilfried Léandre Houngbédji

Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a animé le vendredi 18 mars 2022, une séance d’échanges en ligne sur les sujets qui font l’actualité. Avec les internautes, il a profité pour lever un coin de voile sur la vision et le souhait du gouvernement pour les prochaines législatives de 2023.

Les béninois iront aux urnes le 08 janvier 2023 pour le compte des élections législatives. Pendant que certains partis et leaders de la classe politique de l’opposition s’activent pour y prendre part, d’autres voix s’élèvent pour appeler à un boycott de ce rendez-vous crucial. L’on se demande alors si ces élections connaitront le même sort comme en 2019 avec seulement la participation de deux grands blocs soutenant le chef de l’Etat. En réponse à cette préoccupation des internautes, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a rassuré que le gouvernement dans sa vision d’organiser des élections crédibles, transparences et inclusives, souhaite la participation de toutes les formations politiques quel que soit leur obédience. « Déjà par le passé, le gouvernement a fait tout ce qu’il a à faire pour favoriser la participation de toutes les sensibilités aux élections », fait-il savoir. Mais, déplore-t-il, il s’est passé ce qui s’est passé. Pour Wilfried Léandre Houngbédji, il n’est plus question s’attarder là-dessus puisque le gouvernement n’a qu’un seul souhait. « C’est que ces législatives du 08 janvier 2023 voient la participation de tous les partis politiques qui remplissent les conditions afin que ce soit une belle fête de la démocratie, et que certaines critiques qui ont pu être adressées à tort à notre pays ou de façon exagérée n’aient plus leur raison d’être au lendemain du 08 janvier 2023 », a-t-il déclaré. Il a également rassuré les internautes que le gouvernement fait ce qu’il faut pour que cet objectif soit atteint. En témoigne la rencontre initiée il y a peu, par l’Anip et le conseil électoral, en faveur des partis politiques. « Dans tous les cas, le gouvernement jouera sa partition en mettant en place dans les délais ce qu’il faut. Après, il appartiendra à chaque parti de s’engager ou non dans la compétition en fonction des projections et appréciations qu’il fait de ses moyens ou de sa cote de popularité sur le terrain », a ajouté le porte-parole du gouvernement.

Alban Tchalla (Coll.)