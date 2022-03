Enseignement supérieur: Les référentiels des examens nationaux de Licence, Master, BAPES et CAPES validés

Photo de famille des participants

Le Secrétaire général du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Coami Gomez a procédé, jeudi 10 mars dernier, à la clôture des travaux de l’atelier de validation du référentiel des examens nationaux de Licence, Master, BAPES et CAPES. La cérémonie a eu lieu à l’Hôtel Bel Azur de Grand-Popo en présence du Professeur Théophane Ayi, président des Etablissements Privés d’Enseignement Supérieur (EPES) et des experts des différentes catégories d’unité d’enseignement.

Déroulés en trois phases l’atelier de validation du référentiel des examens nationaux de Licence, Master, BAPES et CAPES s’est achevé et les référentiels ont été élaborés à plus de 95%. Selon le rapport fait à l’occasion de la cérémonie de clôture, les attentes sont largement atteintes. Pour le Directeur des examens et concours de l’enseignement supérieur, Victorin Vidjannagni Gbenou, les examens nationaux ne peuvent se tenir sans un référentiel d’évaluation des compétences. C’est ce qui justifie l’importance de cet atelier de validation des référentiels d’évaluation des compétences des examens nationaux. Après avoir fortement remercié les experts conviés à ces travaux, il a précisé que lesdits travaux s’inscrivent dans la dynamique de donner de la visibilité aux activités du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique (MERS). Le Directeur des examens et concours de l’enseignement supérieur, a salué les experts et promoteurs d’établissement pour leur volonté d’accompagner le ministère et les a remerciés pour les sacrifices consentis durant ces jours de travaux. A sa suite, le Professeur Théophane Ayi, président des EPES et membre du Conseil National de l’Education (CNE) a félicité la ministre Eléonore Yayi qui n’a ménagé aucun effort pour améliorer les conditions d’organisation des examens nationaux de Licence, Master, BAPES et CAPES. Convaincu que la ministre de l’Enseignement Supérieur et les membres de l’équipe de son cabinet faciliteront les actions pour un meilleur rendement des EPES, il les a exhortés à œuvrer pour que ceux dont les programmes sont homologués soient agréés. De même que ceux en attente soient étudiés dans les six (06) prochains mois avant la rentrée académique 2022-2023. Selon Coami Gomez, Secrétaire général du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les experts ont travaillé d’arrache-pied pour sortir les références. « Cette activité est allée au-delà des ambitions. Ça nous a permis d’avoir une meilleure connaissance dans le domaine des formations technique et professionnelle et puis l’enjeu principal est une esquisse des référentiels pour les examens nationaux de Licence, Master, BAPES et CAPES », a-t-il noté.

Les promoteurs des EPS saluent les actions du DEC Vidjannagni Gbenou

Au regard des nombreuses facilitations qu’ils ont pu bénéficier avec l’accélération des dossiers des examens et concours depuis sa nomination, les prometteurs des EPS ont, à l’occasion de l’atelier, exprimé de vives voix leur admiration à l’endroit du Directeur des examens et concours de l’enseignement supérieur, Victorin Vidjannagni Gbenou ainsi qu’au ministre Eléonore Yayi qui selon eux, a réussi la pacification du secteur des EPES. La disponibilité permanente du DEC, son dynamisme et surtout son leadership ne sont pas du reste. Car, selon le porte-parole, Directeur des examens et concours de l’enseignement supérieur, Victorin Vidjannagni Gbenou et son ministre ont fourni des efforts qui à les entendre, viennent combler les attentes. Pour eux, il sera question de poursuivre lesdites actions. C’est pourquoi ils ont réitéré leur engagement à les aider dans leur vision de bien faire les choses. Il a témoigné toute sa gratitude au nom de son ministère aux experts. Cet atelier est organisé conformément aux programmes homologués en vigueur dans les Etablissements Privés d’Enseignement Supérieur (EPES) et suivant l’arrêté n°5051/MESRS/DC/SGM/DAF/CTJ/CT-AAPDS/CT-RP/CTITRE/DGES/DEC/SA/020SGG2021 fixant les épreuves des examens nationaux de Licence et de Master. Il faut noter que le référentiel va être transmis au Conseil National de l’Education (CNE) pour validation afin que tous les EPES en disposent dès la rentrée prochaine 2022-2023.

Alban Tchalla (Coll.)