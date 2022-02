Descente du ministre d’Etat sur le chantier de la GDIZ: La zone économique de Glo-Djigbé livrée en mai

Visite du ministre Bio Tchané avec les responsables en charge de la construction

Les travaux de construction sur près de 1640 hectares de la Zone industrielle spéciale de Glo-Djigbé GDIZ dans la commune d’Abomey-calavi sont presque achevés. C’est ce qui convient de retenir de la visite du ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané, effectuée sur le chantier ce mardi 8 février 2022.

Les travaux ont considérablement évolué avec un taux d’avancement de 80%. Les voies d’accès sont pratiquement achevées. D’ici la fin du mois de février 2022, les infrastructures de fournitures d’énergies électriques seront mises sous tension de quoi fournir de l’électricité pour le fonctionnement des industries. En compagnie de quelques membres de son cabinet, le Ministre Abdoulaye Bio Tchané est allé constater de visu l’évolution des travaux dans cette zone. Au cours des échanges, l’autorité s’est imprégnée du niveau actuel d’avancement des travaux et a ensuite recensé les différentes doléances des responsables de la Société d’Investissement et de la Promotion Industrielle (SIPI), présents sur le site afin d’apporter des solutions nécessaires. Pour Laurent Gangbès, Directeur général de l’Apiex, cette séance se veut aussi une tribune pour demander l’aide du ministre Abdoulaye Bio Tchané qui pour faire avancer encore plus vite. Prenant la parole, LetondjiI Beheton, Dg de la Société d’Investissement et de la Promotion Industrielle (SIPI) a fait savoir que « …les travaux sont déjà à 85% de taux d’exécution ». Il a aussi levé un coin de voile sur le délai d’achèvement. « L’inauguration est prévue pour le mois de mai 2022. », a-t-il précisé. Les responsables de la Société d’Investissement et de la Promotion Industrielle (SIPI) informent également que l’électricité, denrée très précieuse pour le bon déroulement des travaux est déjà disponible sur le site, ce qui permet un avancement très rapide du chantier. « …Les travaux de voirie sont presque achevés. À la date d’aujourd’hui, on dénombre plus de 20 entreprises (24) qui ont déjà signé leurs contrats de réservation de domaines et payer les redevances liées à leur implantation sur le site. Au nombre de ces entreprises, 40% sont béninoises. » ont-ils souligné à l’autorité. Laurent Gangbès a fait des doléances allant de la procédure d’obtention d’agrément à la GDIZ pour définir les types d’entreprises qui doivent s’y installer ; le coût d’obtention des permis de construire et de certificat d’études environnemental, qui bloque l’installation rapide des entreprises déjà autorisées ; etc… À ces différentes doléances, le Ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané s’est voulu très rassurant et a promis de jouer sa partition pour une suite favorable. La zone économique spéciale, c’est 825 milliards d’investissement dans le cadre d’un partenariat public-privé entre la République du Bénin et ARISE IIP. A noter que la descente du ministre a pris fin à travers une visite guidée sur les différents sites à savoir : la caserne des pompiers, la sous station électrique, les voies d’accès à la GDIZ et la station de fibre optique.

Alban Tchalla (Coll)