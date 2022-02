Abraham Zinzindohoué  à propos des prochaines élections: « Les législatives   2023 seront un tournant  majeur dans l’histoire politique du Bénin »

Me Abraham Zinzindohoué, Ancien Ministre de la justice, et ancien président de la Cour de justice de l’Uemoa

Dans un entretien ce dimanche 06 février 2022, l’ancien ministre, Abraham Zinzindohoué est revenu sur les législatives de janvier 2023 qui seront une occasion de prouver une fois encore la justesse des réformes opérées par le gouvernement. « Les législatives de 2023 seront un tournant politique majeur dans l’histoire politique du Bénin. C’est à partir de 2023 que les réformes actées par le président Patrice Talon prendront corps et nous conduiront aux élections générales de 2026 », note-t-il. A cet effet, le parti Union Progressiste dont il est membre s’active pour montrer son hégémonie sur l’échiquier politique national. Parmi les partis politiques qui s’affirment déjà sur le terrain, l’Union Progressiste compte avoir encore plus de sièges à l’Assemblée nationale. « L’UP ne fait pas de la politique spectacle. Nous travaillons dans le peuple, nous allons vers les femmes et les jeunes. Nous mettons le peuple en branle et les gens nous observent. Nous travaillons méthodiquement. Nous voulons être premiers sur les six partis qui s’annoncent pour les prochaines échéances », a-t-il annoncé.

Alban Tchalla