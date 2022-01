Programme de développement: Cadres de l’Etat, députés et maires s’approprient le Pag 2021-2026

Une équipe gouvernementale a présenté aux cadres des institutions de la République, députés et maires le Programme d’action du gouvernement (Pag 2021-2026). C’était lors d’un atelier au palais des congrès de Cotonou le jeudi 13 janvier 2022, en présence de la Vice-Présidente de la République Mariam Chabi Talata.

Dans le but de s’assurer que l’ensemble des acteurs de la chaîne de planification, de programmation, de budgétisation, d’exécution et de suivi des actions contenues dans le PAG aient la même compréhension du programme, une séance d’appropriation a été faite dans la salle bleue du palais des congrès.

A l’occasion, le ministre d’État Pascal Koukpaki a présenté le cadre d’orientation du PAG 2021-2026, soulignant que ce programme est désormais l’instrument clé de pilotage de l’action gouvernementale. Le Président du Comité Technique d’élaboration du PAG Moïse Achille Houssou a, à son tour, présenté l’analyse situationnelle, les orientations stratégiques du PAG 2021-2026 ainsi que la présentation secteur par secteur des projets de réformes majeurs et des projets d’investissement tous aussi majeurs.

Les membres du gouvernement ont présenté le budget du PAG 2 qui comporte 342 projets pour un montant estimé à 12 011 milliards de francs CFA. L’inventaire des projets en cours comportent 189 projets (PAG 1) pour 7 658 milliards F CFA et 153 nouveaux projets pour 4353 milliards de FCFA.

A en croire l’équipe gouvernementale, le PAG 2 repose sur trois piliers fondamentaux, le renforcement de la démocratie, l’État de droit et la bonne gouvernance ; la poursuite de la transformation structurelle de l’économie et la poursuite de l’amélioration du bien-être social des populations. Ce nouveau programme d’action du gouvernement a également pour but de mettre en œuvre les actions, réformes et projets planifiés durant le quinquennat 2016-2021. Il permettra également d’accélérer le développement économique et social du Bénin en générant 1.300.000 emplois directs et indirects et en valorisant les salaires des travailleurs.

La huitième législature porte son soutien au PAG

Le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou s’est exprimé au nom de ses collègues après la présentation du PAG 2 suivie des questions et réponses entre les ministres présents et l’assistance. Il a rassuré le gouvernement du Président Patrice Talon que la huitième législature dont il est à la tête s’engage à accompagner les projets du gouvernement pour le développement du pays.

« La huitième législature que je dirige accompagne l’Exécutif dans son programme de développement pour notre pays et continuera toujours d’accompagner le Gouvernement. La preuve est que, depuis le début de la huitième législature, le budget que l’Assemblée nationale met à la disposition du gouvernement pour réaliser son programme est voté à bonne date. Je prends l’engagement au nom de tous les députés que la huitième législature continuera à accompagner le gouvernement à travers les lois, les projets de lois et même les propositions de lois qui seront déposées par les députés dans le cadre de l’accompagnement du Programme inscrit au Pag 2 pour que les Béninois que nous représentons soient au mieux de leur condition de vie et de travail » a-t-il déclaré.

Au terme des discussions, certains députés ont exprimé leur satisfaction. L’honorable Mathieu Adjovi félicite l’organisation qui a mis en place ce projet et souhaite soutenir le chef de l’état dans sa vision. Pour lui, le Bénin va définitivement commencer son développement qui est déjà en marche à travers ce PAG 2. « … Nous avons le sentiment que le capitaine du navire sait où il va et qu’il a une vision. Avec sa vision et avec la capacité de mobilisation des ressources que nous connaissons à travers le Pag 1, nous pouvons être certains que nous irons en 2026 en ayant vraiment réalisé à 110% les projets qui ont été exprimés ici. Ça va transformer le Bénin, ça va transformer les 77 communes de notre pays. Je ne peux que remercier ceux qui ont participé à la conception de ce Pag 2 et souhaiter que la pandémie qui dérange, qui donne une peur aux gens soit totalement jugulée afin que nous soyons prêts pour conduire avec le Chef de l’État et son équipe le train du développement à bon port… ».

L’honorable Mariam Baba Moussa a également exprimé sa satisfaction et a fait brièvement le résumé des points mis à jour. Pour elle, la réalisation des projets inscrits dans le PAG doit être appuyée par les députés. « Les nouveaux projets, on nous les a présentés et je crois que les détails tels que exposés, c’est que nous sommes dans une cohérence du Pag 1 au Pag 2. Ce qui est important aujourd’hui est que le gouvernement soit appuyé par nous les députés dans la réalisation de ces projets. Je sais que chacun des députés cherche à savoir quels sont les projets qui concernent sa région. Ce n’est pas dans un tel cadre qu’on peut voir ces projets. Je sais qu’il y a un grand rapport et c’est dans ce rapport qu’on peut avoir ça. Les députés par la voix du Président de l’Assemblée nationale vont soutenir le gouvernement dans l’exécution de ce Pag2 » a-t-elle rassuré.

Il faut rappeler que le PAG 2 du gouvernement bénéficie déjà de quelques financements de ses partenaires.

Assise Agossa (Coll.)