Prochaines élections: Le parti ‘’Les Démocrates’’ déterminé à participer aux législatives 2023

Les leaders du parti Les Démocrates, Allassane Tigri et Patrick Djivo ont rassuré les militants et militantes et adhérents du parti « les démocrates » (LD) quant à la détermination du parti à participer aux élections législatives 2023. C’était à l’occasion de la présentation des vœux de nouvel an.

Les élections législatives de janvier 2023 ne seront pas sans le parti Les Démocrates. C’est du moins ce qu’on peut retenir de l’allocution de présentation des vœux de nouvel an par les leaders de ce parti. Dans le combat pour la restauration de la démocratie et de l’Etat de droit au Bénin, le vice-président du parti dans le département de l’Atacora, Allassane Tigri, rappelle que le parti doit jouer un rôle significatif dans les prochains scrutins. A en croire l’ancien ministre de la jeunesse des sports et loisirs, les actes contre paix et la quiétude sociale peuvent être évités. Il souligne alors que le parti va prendre part aux législatives prochaines pour en finir avec le parlement « monocolore » qui n’honore point le Bénin. Pour lui, ceci ne sera pas un acte de vengeance mais bien pour relever les défis énormes qui attendent le pays. Cette participation aux élections permettra également de booster la confiance du peuple vis-à-vis du parti.

Pour le secrétaire chargé des questions électorales, Patrick Djivo, il faut que « la démocratie béninoise et l’Etat de droit puissent retrouver vie au Bénin ».

Assise Agossa (Coll.)