Lancement de livre sur les sociétés coopératives: Claver Gbanmèton propose un guide aux jeunes et femmes entrepreneurs d’Afrique

« Guide de l’ingénierie coopérative : Pourquoi et comment opter pour la création de sociétés coopératives en Afrique ». C’est le titre de l’ouvrage que vient de mettre sur le marché, Claver Gbanmèton. La cérémonie de lancement de ce livre publié aux Editions Savanes du Continent s’est déroulée ce samedi 18 décembre 2021 à la Bibliothèque Bénin Excellence de Godomey en présence de son préfacier, Professeur Euloge Ogouwalé. A en croire l’Auteur, l’idée de commettre ce livre est partie des difficultés qu’il a rencontrées dans sa profession de juriste d’affaires. En effet, ayant été consulté par des personnes qui étaient dans le besoin de créer des sociétés coopératives, il s’est rendu compte dans ses recherches qu’il y a très peu d’écrits sur les sociétés coopératives. « Or, en ma qualité de juriste, je devrais le savoir car l’Ohada a un acte uniforme sur les sociétés coopératives, mais à aucun moment on ne nous l’a enseigné à la faculté », a-t-il fait savoir, en insistant que les sociétés coopératives présentent beaucoup d’avantages qu’on ne pourrait jamais avoir en tant que société unipersonnelle que ça soit commerciale ou autre forme. « Ailleurs, les sociétés coopératives sont à la base du développement socioéconomique », a-t-il ajouté. L’ouvrage « Guide de l’ingénierie coopérative » qui aborde dans les moindres détails l’entreprenariat coopératif, présente comment l’on peut partir de l’idée pour concrétiser un projet coopératif, les préalables à maîtriser avant de se lancer dans toute création de société coopérative, les différentes étapes pour créer une société coopérative, la règlementation des sociétés coopératives dans l’espace Ohada, les formalités de création de société coopérative, des exemples de société coopérative accompagnés de leur processus de mise en œuvre, les formes de coopérative, et les moyens de financement des sociétés coopératives, entre autres. Composé de 187 pages scindées en 15 chapitres avec un bonus consacré aux statuts d’une société coopérative simplifiée, le livre de Claver Gbanmèton est destiné aux consultants, étudiants, entrepreneurs et bien d’autres cibles. A cet effet, il invite tout le monde, notamment les jeunes et les femmes, à s’approprier le contenu de cet ouvrage et l’appliquer afin que d’ici 5 ans, l’on ait au Bénin, des sociétés coopératives fortes à l’instar de Crédit Agricole, Erevan et autres. Aux dires du préfacier, le Professeur Euloge Ogouwalé, ce livre, le tout premier qui aborde l’essence même des mouvements coopératifs au Bénin et en Afrique, est une mine d’informations très utiles pour tous ceux qui ont un penchant pour l’entrepreneuriat. Juriste d’affaires, fiscaliste et expert en sociétés coopératives, Claver Gbanmèton a accompagné la création et la gestion de plus d’une cinquantaine de sociétés coopératives. Il cumule plusieurs années d’expériences dans l’accompagnement et le suivi de projets socio-communautaires. Il est, par ailleurs, volontaire du 4è contingent du Service des Volontaires de l’Université d’Abomey-Calavi.

Laurent D. KOSSOUHO