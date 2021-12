PLAY OFF LIGUE NATIONALE PRO DE HANDBALL: Les Flowers irrésistibles, Adjidja au commande du groupe B, la hiérarchie respectée

Un joueur de Flowers hommes à l’attaque

Les Play-off du championnat de handball (Ligue Nationale Pro) saison 2021-2022 suivent leur cours. Ce jeudi, on aura droit aux demi-finales. Laquelle étape qui connaitra la présence de l’équipe masculine de l’Aspac. Et pour cause, la formation managée par Jean Luc Assogba, battue par Flowers, a remporté (26-16) son deuxième match dans le groupe A, hier mercredi, contre Abo Sport. Pas de surprise donc après 3 jours de compétition. Revenant sur le point des différentes journées, il faut noter que le mardi 14 décembre, Flowers dames a maintenu sa dynamique face à son homologue d’Aso Modèle. Respectueuses des consignes de leur coach et manager général, Aimé Sebio, les dames du club financé par la Cnss ont pris le dessus en creusant l’écart à la deuxième mi-temps. 35-20 est le score par lequel elles ont réalisé cet enchaînement. La deuxième rencontre des dames, celle ayant opposé Aspac à Adjidja s’est soldée par la victoire (30-25) des filles de Jean Luc Assogba. Chez les hommes, Adjidja a pris le meilleur sur Aso Modèle (27-23). L’équipe des forces armées béninoises s’est adjugée une deuxième victoire après son succès de la veille (26-23) devant Buffles. Large vainqueur (33-13) devant Abo Sport, Flowers hommes s’est bien tiré du piège des portuaires (Aspac). L’équipe a remis sa bonne performance et enchaîne ainsi un deuxième succès de rang (27-16) qui lui permet de prendre seule la tête du groupe A. Ce qui permet à ces deux formations d’obtenir leur ticket pour les demi-finales. A souligner que cette étape du championnat a été lancée le lundi, avec 4 matchs à savoir Adjidja-Aso Modèle et Flowers-Aspac chez les dames; Flowers-Abo Sport et Buffles-Adjidja chez les hommes.

Les affiches des demi-finales du 16-12-21

Chez les dames

10H00 : Aspac # Aso Modèle

13H00 : Flowers # Adjidja

Chez les hommes

11H30 : Flowers # Buffles

14H30 : Adjidja # Aspac

Voici tous les résultats des 3 premières journées

Première journée

Chez les dames

Adjidja-Aso Modèle 25-20

Aspac-Flowers 19-26

Chez les hommes

Flowers-Abo Sport 33-13

Adjidja-Buffles 26-23

Deuxième journée

Chez les dames

Flowers-Aso Modèle 35-20

Aspac-Adjidja 30-25

Chez les hommes

Adjidja-Aso Modèle 27-23

Flowers-Aspac 27-16

3e journée (15-12-21)

Chez les dames

Aspac-Aso Modèle 28-26

Flowers-Adjidja 25-19

Chez les hommes

Aso Modèle-Buffles 17-18

Aspac-Abo Sport 26-16